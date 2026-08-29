Sagre e Feste Patronali: gli ultimi appuntamenti di agosto in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno negli ultimi giorni di Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

23 – 29 agosto

Ruffaniadi – Ruffano

28 – 29 agosto

Sant’Antonio – Borgagne

28 – 30 agosto

Sagra della Sceblasti – Zollino

30 agosto

Cuccagna a Mare – Torre Pali

30 agosto – 2 settembre

Sant’Oronzo – Campi salentina

3 – 5 settembre

Festa Te lu mieru – Carpignano