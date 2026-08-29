Sagre e Feste Patronali: gli ultimi appuntamenti di agosto in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno negli ultimi giorni di Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
23 – 29 agosto
Ruffaniadi – Ruffano
28 – 29 agosto
Sant’Antonio – Borgagne
28 – 30 agosto
Sagra della Sceblasti – Zollino
30 agosto
Cuccagna a Mare – Torre Pali
30 agosto – 2 settembre
Sant’Oronzo – Campi salentina
3 – 5 settembre
Festa Te lu mieru – Carpignano
Continua a leggere
- CronacaDetenuto di 24 anni si suicida nel carcere di Lecce, il sindacato: “Lo Stato torni a fare lo Stato”
- AttualitàCucina il Salento, la sesta edizione approda a Galatina. Quattro chef e un menu dedicato ai 35 anni dei Sud Sound System
- CronacaDimesso dall’ospedale, ricomincia a danneggiare auto in sosta e stavolta scatta l’arresto
- CronacaRischio di scontri tra opposte tifoserie, il prefetto impone limitazioni di accesso alla partita
- AttualitàIntelligenza artificiale, a Lecce arriva una conferenza scientifica internazionale
- AmbienteLe previsioni meteo del weekend