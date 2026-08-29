Carabinieri in campo contro droga e mala movida: arresto e patenti ritirate

SALENTO – Un arresto per droga, un giovane segnalato come assuntore di stupefacenti, due patenti ritirate e un gestore denunciato per irregolarità nell’attività di una struttura. È il bilancio dei controlli intensificati dai carabinieri della Compagnia di Maglie sul territorio, con particolare attenzione alle località turistiche e al versante adriatico del Salento.
Il dispositivo, predisposto durante il periodo di maggiore afflusso di visitatori e coordinato dalla Compagnia guidata dal maggiore Francesco Antonio Zaccaria, ha impegnato finora 44 militari, affiancati anche da 12 unità ippomontate e dalle pattuglie in bicicletta.
Oltre cento i veicoli controllati e circa 130 le persone identificate. Numerose le contravvenzioni al Codice della strada, mentre in due casi è scattato il ritiro della patente di guida.
Nel corso dei servizi è stato inoltre arrestato un giovane, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro giovane è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore.
I controlli hanno interessato anche bar, ristoranti e strutture ricettive. In uno di questi casi, il gestore di un’attività è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver destinato una struttura per la somministrazione di alimenti e bevande ad attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.
Particolare attenzione è stata riservata a Otranto e alle altre località maggiormente frequentate durante l’estate. Nel borgo antico otrantino è stato sperimentato anche il pattugliamento in bicicletta, pensato per consentire ai militari di muoversi più agevolmente nelle zone a maggiore densità pedonale.
I servizi, rivolti alla prevenzione dei reati, al contrasto della cosiddetta mala movida e alla sicurezza stradale, proseguiranno nei prossimi giorni, con controlli modulati in base ai flussi turistici e alle esigenze delle diverse aree del territorio.
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