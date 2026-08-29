Presunta truffa ai danni di un mobilificio con acquisti per 44mila euro con assegni a vuoto: in tre a processo

Tre salentini sotto processo per una presunta truffa. Sul banco degli imputati dovranno comparire A.D.G., 58enne di Lecce; G.L., 67 anni di Lizzanello e e A.C., 58enne di Lecce. nello specifico: G.L. si sarebbe spacciato per il responsabile dell’ufficio acquisiti di una ditta con sede nel sud Salento e avrebbe commissionato per tale società la fornitura di 10 camere da letto e 6 cucine complete di elettrodomestici al prezzo di 57mila e 200 euro.

Avrebbe anche pattuito le modalità di pagamento: un bonifico bancario a conferma dell’ordine dell’importo di 11mila e 440 euro e saldo del restante 80% mediante due assegni bancari datati rispettivamente a 30 e 60 giorni dalla consegna. Avrebbe provveduto a consegnare gli assegni bancari il 30 giugno 2023 di 31mila e 460 euro e un altro datato il 31 luglio 2023 di 14mila euro, emessi in favore di un mobilificio romagnolo. Che, confidando sulla genuinità e validità della proposta di acquisto, si determinava a realizzare e fornire il mobilio di arredo che consegnava al vettore incaricato dalla società committente, avvedendosi solo in seguito che gli assegni ricevuti a saldo, risultavano scoperti per mancanza di fondi e che la società salentina si sarebbe resa irreperibile, senza restituire il mobilio ricevuto che faceva scaricare in un villaggio turistico del Salento. Con un danno complessivo per il mobilificio stimato in 45mila e 700 euro.

Il solo G.L. risponde anche di sostituzione di persona perché, come detto, si sarebbe spacciato come il responsabile dell’ufficio acquisiti e vendite di una società. La procura di Ravenna, competente per territorio, ha emesso un decreto di citazione a giudizio. il processo scatterà il 9 novembre 2026 davanti al giudice monocratico del tribunale di Ravenna. I titolari del mobilificio potranno costituirsi parte civile. A difendere gli imputati, ci penseranno gli avvocati Davide Spiri, Amilcare Tana e Antonio Arnesano.