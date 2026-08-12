E se l’estate 2026 fosse la più fredda (dei prossimi anni)?

Sul cambiamento climatico ci sono almeno due buone notizie. La prima è che ne conosciamo le cause. La seconda è che disponiamo ormai di dati e strumenti capaci di mostrarci con crescente precisione ciò che potrebbe accadere nei prossimi anni. Il problema è che proprio questa seconda buona notizia porta con sé una conclusione poco rassicurante. Temperature che oggi consideriamo eccezionali potrebbero presentarsi in futuro con frequenza crescente.

I dati del Copernicus Climate Change Service mostrano con chiarezza la dimensione del fenomeno. Nel luglio 2026 la temperatura media globale ha raggiunto 16,90 °C, circa 1,47 °C sopra il livello preindustriale. È stato uno dei mesi di luglio più caldi mai registrati. In Europa occidentale, inoltre, il periodo giugno-luglio 2026 è stato il più caldo mai osservato. Nel luglio 2026, Copernicus ha, inoltre, rilevato portate molto inferiori alla media per diversi grandi fiumi europei, con effetti sulla disponibilità idrica, sull’irrigazione, sul trasporto fluviale e sulla produzione energetica. Questo cambia, evidentemente, anche la geografia e l’economia dei territori, costringendo le rotte logistiche a seguire percorsi alternativi e determinando un potenziale aumento dei costi di trasporto. Infine, la World Meteorological Organization prevede che anche nei prossimi anni le temperature globali resteranno vicine ai livelli record, con valori medi annui tra 1,3 e 1,9 °C sopra i livelli preindustriali.

La direzione appare quindi abbastanza evidente. Il caldo estremo, la siccità e la pressione sulle risorse naturali entrano sempre più stabilmente nel contesto nel quale vivono le persone e operano le organizzazioni, prime fra tutte le imprese.

Il punto più interessante riguarda proprio l’economia. Perché economia, società e ambiente non sono sistemi separati. Tutti gli esseri viventi, singoli o comunque organizzati, sono inseriti in una rete di relazioni verticali e orizzontali con il suolo, l’acqua, l’atmosfera, le imprese, le istituzioni, le comunità e tutti gli attori di un territorio. Visto così il cambiamento climatico smette di essere un argomento confinato alle politiche ambientali e diventa una questione industriale; riguarda l’acqua necessaria per produrre, il costo e la disponibilità dell’energia, la logistica, la continuità delle filiere, la salute dei lavoratori, la produttività, le infrastrutture e la capacità dei territori di sostenere lo sviluppo economico.

Anche per questo considero gli ESG aziendali e gli ESG territoriali, uno strumento strategico. Servono a leggere insieme ambiente, persone, organizzazione e capacità dell’impresa di affrontare rischi interni ed esterni e che diventano sempre più concreti.

Ed è proprio mentre questi rischi si rivelano che l’Europa ha deciso di rivedere una parte significativa dell’architettura ESG costruita negli ultimi anni. Con il pacchetto Omnibus I approvato nel 2026, il campo di applicazione della normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese è stato significativamente ristretto, concentrando gli obblighi sulle aziende di maggiori dimensioni. Anche la direttiva europea che impone alle imprese di individuare e gestire gli impatti ambientali e sociali lungo le proprie attività e catene del valore è stata ridimensionata, con un innalzamento rilevante delle soglie di applicazione. Tra le modifiche è arrivata inoltre la rimozione dell’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione climatica.

La motivazione dichiarata dalle istituzioni europee è quella di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la flessibilità per le imprese e rafforzare la competitività europea. È una scelta che apre, però, una questione più ampia. Se i rischi climatici, ambientali e sociali stanno assumendo un peso crescente sulla competitività delle imprese e dei territori, ridurre gli strumenti che servono a misurarli, governarli e integrarli nelle strategie aziendali non fa altro che aumentare l’esposizione a quei rischi nel breve, medio e lungo termine.

Capisco l’esigenza di semplificare. Ho sempre pensato che la sostenibilità perda forza quando si trasforma in una produzione infinita di indicatori, documenti e procedure. Il problema, però, nasce quando dalla semplificazione si passa all’arretramento. Sono due cose diverse. Ridurre la burocrazia può aiutare le imprese. Ridurre l’ambizione ESG proprio mentre aumentano i rischi climatici, ambientali e sociali manda invece un segnale che considero sbagliato. La semplificazione tecnica può avere senso. La sostenibilità europea, però, aveva conquistato qualcosa di molto più importante di un sistema di rendicontazione. Aveva iniziato a modificare il modo in cui le imprese considerano clima, persone, catene del valore, governance e responsabilità di lungo periodo. Indebolire quella spinta significa rischiare di perdere un vantaggio culturale e industriale proprio nel momento in cui servirebbe accelerare.

A mio avviso l’Europa ha confuso, almeno in parte, la competitività con la riduzione degli obblighi. La competitività europea dei prossimi anni dipenderà anche dalla capacità di utilizzare meno energia e meno acqua, rendere resilienti le catene di fornitura, sviluppare tecnologie pulite, rigenerare i territori, innovare i processi produttivi e anticipare i rischi climatici. La stessa Commissione europea continua a riconoscere alla due diligence di sostenibilità benefici legati alla gestione dei rischi, alla resilienza, alla competitività, all’innovazione e all’accesso ai capitali. È proprio questo che rende l’arretramento ancora più contraddittorio.

Nel lavoro che porto avanti sui temi ESG, oggi ancora di più con la responsabilità scientifica dell’Osservatorio ESG dei territory, parto da una convinzione. La sostenibilità acquista valore quando diventa una parte del modello industriale e della strategia dell’organizzazione. La fabbrica che riduce il proprio fabbisogno energetico e idrico innova. L’impresa che conosce la vulnerabilità climatica della propria filiera innova. La città che utilizza dati climatici per progettare verde, acqua, mobilità e spazi pubblici innova. L’azienda che protegge lavoratori, territori e continuità produttiva costruisce competitività. È questa la sostenibilità che considero utile, molto più vicina all’economia reale che alla compilazione di un questionario.

Il paradosso del 2026 sta quindi diventando evidente. Da una parte il clima rende sempre più urgente integrare sostenibilità, innovazione e adattamento nelle decisioni economiche. Dall’altra l’Europa ha scelto di ridurre una parte della pressione che aveva spinto molte imprese ad affrontare seriamente questi temi. Per me è stato un errore. La risposta agli eccessi burocratici doveva essere una sostenibilità più strategica, più concreta e più orientata agli investimenti. Abbiamo scelto invece una sostenibilità più blanda proprio nel momento in cui avremmo bisogno di renderla più strategica.

Le imprese hanno adesso una responsabilità ancora maggiore. Possono leggere la semplificazione europea come un’occasione per rallentare oppure utilizzare lo spazio liberato dalla burocrazia per investire davvero in innovazione, resilienza e trasformazione. È qui che si vedrà quali aziende avevano adottato gli ESG per obbligo e quali avevano compreso che sostenibilità e competitività sono ormai parte della stessa sfida.