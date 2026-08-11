Trasporto per le persone con disabilità: “Dopo l’ok alla nostra mozione, il Comune annuncia un servizio di soli 10 giorni. Il diritto al mare non può essere un contentino”

SURBO – Fa discutere la decisione dell’Amministrazione comunale di Surbo di mettere a disposizione, dal 24 agosto al 2 settembre, un servizio di trasporto gratuito per le persone con disabilità residenti a Surbo, finalizzato a raggiungere AbilBeach, richiesto dai consiglieri di monoranza.

Una scelta che, per i consiglieri di minoranza Filomena D’Antini, Giuseppe Maroccia, Martina Gentile, Pasquale Paladini e Raffaele Mancarella, arriva tardivamente e non risponde alla reale esigenza delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La questione, infatti, era stata posta all’attenzione dell’Amministrazione già il 3 febbraio 2026, quando i consiglieri di minoranza presentarono una mozione per garantire un servizio di trasporto verso le marine e gli stabilimenti balneari attrezzati e accessibili per l’intera stagione estiva.

La mozione inizialmente bocciata dal sindaco Trio e dai suoi consiglieri di maggioranza è stata successivamente portata in Consiglio comunale dal Presidente del Consiglio soltanto nel mese di luglio.

“In quella sede – spiegano i consiglieri di minoranza – non ci siamo limitati a chiedere un servizio. Abbiamo avanzato proposte concrete e indicato anche possibili modalità per reperire le risorse necessarie a sostenerlo. Abbiamo cercato di offrire soluzioni, non di fare semplice opposizione”. Oggi, però, l’Amministrazione annuncia un servizio limitato a dieci giorni, dal 24 agosto al 2 settembre. “Non possiamo che chiederci: è questa l’idea di inclusione dell’Amministrazione comunale di Surbo? È questo il modo di garantire alle persone con disabilità il diritto di vivere pienamente l’estate e il proprio territorio?”. Il problema non è certamente l’attivazione del servizio. Il problema è la durata e il momento in cui viene attivato.

Il diritto al mare non può essere trasformato in un’iniziativa estemporanea a fine stagione. Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri cittadini: devono poter programmare una giornata al mare, scegliere quando andarci e usufruire del servizio durante l’intero periodo estivo, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza. “Non si può parlare di vera inclusione – sottolineano i consiglieri – se una persona con disabilità può raggiungere il mare soltanto per pochi giorni e quando la stagione estiva è ormai avviata verso la conclusione. L’inclusione non può essere un intervento simbolico né un appuntamento da calendario: deve essere un servizio stabile, programmato e accessibile. Non chiediamo favori. Chiediamo diritti. Perché una comunità realmente inclusiva non si misura dalla capacità di fare proclami, ma dalla capacità di garantire concretamente pari opportunità e pari diritti”.