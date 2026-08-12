Arsenale, droga e un ordigno in casa: arrestato 55enne a Copertino

Droga, armi e persino un ordigno artigianale pronto all’uso, questo il bilancio dell’operazione condotta a Copertino dai Carabinieri della locale Tenenza, insieme ai militari della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento “Puglia”. In manette è finito un 55enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per reati contro la persona, armi, patrimonio e stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un pattugliamento lungo una delle arterie principali della cittadina. I militari hanno intimato l’alt a un’auto di grossa cilindrata guidata dal 55enne. L’atteggiamento dell’uomo ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, estendendo la perquisizione al veicolo, alla persona e successivamente alla sua abitazione.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina, 5 di hashish e 0,5 di crack, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il quadro si è aggravato con la scoperta del materiale bellico: all’interno dell’immobile i Carabinieri hanno recuperato una pistola clandestina calibro 9 — originariamente a salve ma modificata con canna, percussore e serbatoio per renderla offendente —, 11 cartucce calibro .380 e quattro armi storiche ad avancarica (due fucili e due pistole calibro .38) prive di matricola, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

A richiedere l’intervento specialistico degli Artificieri del Nucleo Investigativo di Lecce è stato il rinvenimento di un manufatto esplosivo rudimentale caricato con circa 300 grammi di polvere pirica. Gli specialisti hanno provveduto alla messa in sicurezza, al trasporto e alla successiva disarticolazione dell’ordigno.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 55enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola. Le indagini proseguono per accertare l’origine delle armi e l’eventuale destinazione dell’esplosivo.