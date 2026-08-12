Salento, prosegue la scia di furti in casa: i ladri fuggono con cinque armi e un bottino da 25mila euro

SALENTO – I ladri tornano a colpire nel Salento. Due furti sono andati a segno, un terzo è stato sventato dall’allarme.

Il colpo più consistente è quello avvenuto a Presicce-Acquarica, nell’abitazione dell’ex sindaco Salvatore Riccardo Monsellato. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, infranto il vetro di una finestra e sono entrati nell’immobile. Poi hanno individuato la cassaforte, l’hanno sradicata dal muro e portata via. All’interno c’erano quattro fucili e una pistola, tutte armi regolarmente detenute. Prima della fuga hanno inoltre manomesso l’impianto d’allarme.

L’episodio è stato scoperto domenica mattina e potrebbe essere collegato a un altro furto avvenuto nelle stesse ore a Castrignano del Capo. Qui i ladri hanno preso di mira l’abitazione di un pensionato con disabilità, in quel momento fuori casa, portando via gioielli, altri preziosi e denaro contante per circa 25mila euro.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri delle stazioni locali, insieme ai colleghi della compagnia di Tricase. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nelle zone interessate e cercano elementi utili per ricostruire gli spostamenti dei malviventi.

A Seclì, infine, il terzo colpo è rimasto soltanto un tentativo. Due persone hanno cercato di entrare in una villa di via Galatone, ma l’allarme collegato alle telecamere ha fatto scattare l’intervento della vigilanza Fidelpol. Le guardie giurate sono arrivate rapidamente e hanno costretto i due a fuggire prima che riuscissero a completare la razzìa.