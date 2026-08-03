Equitazione: i maestri notano le ragazze dell’ Equus Ranch

Proprio in questi giorni le allieve dell’Equus Ranch di Sanarica sono state notate da professionisti dello spettacolo equestre, in particolare dai maestri Orfeo Triberti e Miguel Ángel Dìaz León della Corte del Falconiere di Masseria Mazzetta a Salice Salentino. Da questo importante incontro prenderà vita una nuova collaborazione, che offrirà alle giovani amazzoni un prezioso percorso di crescita artistica e tecnica, aprendo loro le porte a nuove esperienze nel panorama dello spettacolo equestre.

Dopo aver preso parte a numerose manifestazioni del territorio, tra cui la Giornata dello Sport nel comune di Botrugno, le giovani del circolo hanno emozionato il pubblico con uno spettacolo equestre che ha saputo raccontare il profondo legame tra cavallo e cavaliere. Un’esibizione frutto di impegno, dedizione e lavoro di squadra, che ha messo in luce i valori di un’equitazione sociale, lontana dalla sola dimensione agonistica e orientata invece alla crescita personale, all’inclusione e alla condivisione.

Le protagoniste di questo percorso, ragazze dai 14 ai 18 anni, rappresentano con entusiasmo e determinazione lo spirito dell’Equus Ranch. Grazie al costante lavoro svolto insieme agli istruttori e alla forte passione che le accomuna, il loro talento non è passato inosservato.

Si tratta di un risultato significativo non solo per le ragazze, ma anche per l’intero circolo, che conferma il valore di un progetto fondato sulla professionalità, sull’amore per i cavalli e sulla capacità di trasformare la passione in opportunità concrete.

Ai nostri giovani talenti va il più sincero augurio di continuare a cavalcare verso nuovi traguardi, portando sempre con sé i valori che rendono speciale questa grande famiglia.