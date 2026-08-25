L’arte contemporanea attraversa il centro di Salve: “Intrecci 2026” – verso la città permeabile

SALVE (Lecce) – Dopo la prima edizione del 2025, ospitata nell’ex Convento dei Cappuccini, torna INTRECCI, il progetto culturale promosso e prodotto dal Comune di Salve nell’ambito del programma di rigenerazione urbana e culturale della città.

Nel 2026 la manifestazione assume la forma di una mostra diffusa e permeabile. L’esposizione esce da una sede unica e attraversa il centro antico, coinvolgendo Palazzo Ramirez, Piazza della Concordia, Borgo Terra, Piazza della Repubblica, le vie Fosso, Veneri e Sette e l’ex Convento dei Cappuccini.

L’obiettivo è trasformare temporaneamente il centro antico in un’infrastruttura culturale aperta, nella quale arte contemporanea, architettura e paesaggio possano entrare in relazione con abitanti e visitatori. Il progetto curatoriale di INTRECCI 2026 si sviluppa intorno a tre elementi: tempo, luce e paesaggio.

Installazioni luminose e sonore, opere visive, testi e dispositivi narrativi accompagneranno il pubblico nella scoperta del centro antico. La mostra è prodotta e promossa dal Comune di Salve che ha affidato la direzione artistica e il coordinamento della produzione curatoriale di tale evento alla società MCM Consulting, Società d’arte diretta da Antonella Corvaglia .

Tra gli artisti indicati nel progetto figurano Alessandro Valeri, Daniele De Luca, Vito Russo, Carmine Antonucci, Dorotea Siconolfi, , Angela Regina, Angela Gracagnolo, Antonio Delluzio, Antonio Durante, David D’Aprile , Guglielmo Scozzi, Miguel Rodrigues e Antonio Sergi.

Grazie alla consolidata collaborazione della MCM Consulting Società d’arte con LART UNIVERSE , la mostra si avvarrà dell’esposizione straordinaria della Venere Spaziale del maestro Salvador Dalì.

Inoltre dopo l’installazione, allestita sulla facciata del Castello Carlo V di Lecce nell’ambito della mostra De Via Lactea, curata da Giorgio Calcara che si inserisce nel programma della rassegna nazionale “Ierofania – Sulle vie del Sacro”, promossa dal Ministero della Cultura, l’artista Alessandro Valeri propone la riproduzione dell’opera istallata sulle mura del Castello.

Un ringraziamento va alla Famiglia di Aldo Calò che ha deciso di prestare delle opera al comune di Salve per questa mostra.

INTRECCI nasce, ancora una volta, dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di utilizzare la cultura come strumento di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. INTRECCI 2026 sarà inaugurata venerdì 28 agosto 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre 2026 il pubblico potrà partecipare a visite guidate gratuite lungo il percorso espositivo.