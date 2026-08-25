Guida pericolosa e sotto effetto dell’alcol, agenti feriti e un salentino finisce arrestato

Melpignano (Lecce) – Arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale al termine della Notte della Taranta.

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto, durante il servizio di ordine pubblico predisposto dal Questore di Lecce per il Concertone della Notte della Taranta, personale della Polizia di Stato ha arrestato un salentino per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e lo ha denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica.

Intorno alle ore 2, durante le fasi di deflusso del pubblico, gli operatori del Commissariato di Taurisano erano impegnati nella zona industriale di Melpignano, adibita a parcheggio per circa 300 autobus e 4mila auto, per garantire la viabilità in un’area affollata da migliaia di pedoni.

Gli agenti hanno notato un’auto con targa francese e con a bordo quattro persone, che con manovre brusche e a velocità sostenuta tentava di superare la colonna di veicoli in attesa, eludendo le indicazioni del personale addetto ai parcheggi e mettendo in pericolo i pedoni presenti.

Un funzionario della Polizia di Stato, con placca ben visibile, si è frapposto tra l’auto e la via d’uscita, intimando l’alt e invitando il conducente a moderare la velocità e a rispettare l’ordine di deflusso. Il conducente, con atteggiamento insofferente, è ripartito improvvisamente sgommando, colpendolo con la fiancata e mettendone in pericolo l’incolumità.

Un secondo agente, posizionatosi di fronte al mezzo e anch’egli con segni distintivi ben visibili, ha reiterato l’intimazione di fermarsi mediante segnali manuali e luminosi. Per tutta risposta il conducente ha ignorato nuovamente l’alt e, proseguendo la marcia, ha urtato il poliziotto al ginocchio per poi darsi alla fuga a forte velocità lungo l’asse principale del parcheggio in direzione Maglie, con sorpassi pericolosi tra pedoni e veicoli incolonnati.

La scena è stata notata da una pattuglia in borghese della Guardia di Finanza, che si è posta immediatamente all’inseguimento del veicolo per circa un chilometro, bloccando il mezzo sul ponte di collegamento tra la zona industriale di Melpignano e Maglie insieme al personale del Commissariato, riavutosi da quanto era accaduto poco prima e messosi all’inseguimento del veicolo sfuggito all’alt.

Grazie al dispositivo di ordine pubblico disposto dal Questore, che ha visto operare sinergicamente più componenti delle Forze di Polizia, si è potuti intervenire in maniera istantanea e risolutiva mettendo in campo un’attività di Polizia Giudiziaria, che ha permesso l’immediato arresto del responsabile di un gesto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il conducente, sottoposto ad accertamento alcolemico da parte di una pattuglia della Polizia Stradale intervenuta sul posto, è risultato positivo ed è stato denunciato anche per guida sotto influenza di alcolici.

I due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni ciascuno e anche i militari della Guardia di Finanza, a seguito dell’inseguimento hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 4 e 7 giorni.

Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, informato dei fatti, l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come confermato dall’udienza di convalida dell’arresto tenutasi oggi.