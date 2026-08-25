Dal 31 agosto al 3 settembre AVSS 2026: quattro giorni sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale

LECCE – Quattro giornate, oltre cento contributi scientifici tra progetti, ricerche e applicazioni e una comunità internazionale di circa 150 docenti, ricercatrici, ricercatori e professionisti in presenza o collegati da tutto il mondo. Da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre a Lecce si terrà la ventiduesima edizione di AVSS – Advanced Visual and Signal-Based Systems, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’intelligenza artificiale, alla computer vision, all’elaborazione dei segnali e ai sistemi intelligenti applicati alla sicurezza, alla salute, alla mobilità, all’ambiente e al monitoraggio della società.

Organizzata dal CNR-ISASI di Lecce, con il coordinamento generale di Abdenour Hadid, Cosimo Distante ed Elisa Ricci, la manifestazione si svolgerà in modalità ibrida e sarà articolata in due momenti. Lunedì 31 agosto il Convitto Palmieri accoglierà un’anteprima con workshop, tutorial e challenge. Da martedì 1 a giovedì 3 settembre, al Castello Carlo V spazio invece alla conferenza principale, con keynote e interventi, sessioni scientifiche, presentazioni orali e poster, incontri con il tessuto industriale e attività di networking.

“Expanding Horizons in Security, Safety, and Societal Monitoring” è il tema scelto per il 2026. Un titolo che racconta l’ampliamento degli orizzonti del meeting storicamente incentrato sull’impiego di immagini, video, audio e sensori per la sorveglianza e la sicurezza. Oggi questi strumenti sono chiamati non soltanto a osservare ciò che accade, ma anche a interpretare i fenomeni, riconoscere anomalie e situazioni di rischio, prevederne l’evoluzione e offrire un supporto alla gestione delle condizioni umane, ambientali e sociali.

Il programma attraverserà alcuni dei principali ambiti della ricerca contemporanea: analisi automatica di immagini e video, computer vision, signal processing, riconoscimento di oggetti, individui, azioni e comportamenti, biometria, analisi forense, sistemi multimodali, smart camera, Internet of Things, edge intelligence, droni. Ampio spazio sarà dedicato anche alla sicurezza stradale, alla mobilità, alle smart city, al monitoraggio delle infrastrutture, alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, all’agricoltura intelligente, al medical imaging e alle tecnologie per la salute e l’assistenza alle persone. Accanto alle applicazioni, AVSS 2026 affronterà anche le questioni più delicate poste dalla diffusione dell’intelligenza artificiale: la tutela della privacy, la sicurezza, l’affidabilità e la trasparenza dei modelli, l’equità dei sistemi decisionali e la necessità di ridurre errori, distorsioni, bias e discriminazioni. Tra i temi emergenti figurano inoltre l’IA generativa, i modelli di grandi dimensioni e i sistemi capaci di integrare dati provenienti da sorgenti e sensori differenti.

Quattro gli invited speaker: Andrea Cavallaro, direttore dell’Idiap Research Institute e professore ordinario all’EPFL, è tra i principali esperti internazionali di machine learning, percezione multimodale, computer vision e tutela della privacy; Danilo P. Mandic, professore di Machine Intelligence all’Imperial College London e Fellow IEEE, si occupa di machine intelligence, signal processing, big data, bioengineering e analisi dei dati ed è autore di oltre seicento pubblicazioni scientifiche; Petia Radeva, professoressa ordinaria all’Universitat de Barcelona e ricercatrice senior del Computer Vision Center, concentra la sua ricerca sulla computer vision e sul machine learning, con particolare attenzione alle applicazioni in campo sanitario; Stefan Roth, professore alla Technische Universität Darmstadt, è invece specializzato nella modellazione delle immagini, nella stima del movimento, nel tracciamento e riconoscimento degli oggetti e nella comprensione delle scene.

«Dopo l’edizione del 2017 abbiamo l’onore e il piacere di riportare AVSS a Lecce. È una conferenza che affronta temi come la videosorveglianza intelligente, la sicurezza, la cybersecurity, la medicina di precisione e il monitoraggio ambientale: ambiti diversi, accomunati dal ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica internazionale. Ospiteremo studiose e studiosi provenienti da tutto il mondo e speaker con interventi di altissimo profilo. Sarà anche un’occasione per far conoscere ai nostri ospiti Lecce e il territorio salentino», sottolinea Pier Luigi Mazzeo, Program Chair di AVSS 2026.

IL PROGRAMMA

Lunedì 31 agosto al Convitto Palmieri la giornata inaugurale sarà dedicata a workshop e tutorial su alcune delle applicazioni più attuali dell’intelligenza artificiale. Dalle 9:00 spazio a ISSA2026 – Intelligent Systems for Smart Agriculture, coordinato da Marco Del Coco e Pierluigi Carcagnì del CNR-ISASI, e ad AI4Nature, dedicato a computer vision e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale, la biodiversità e il ripristino degli ecosistemi. I tutorial approfondiranno sistemi cyber-fisici intelligenti, ottimizzazione dei modelli open source, intelligenza artificiale applicata alla risonanza magnetica cerebrale e sistemi autonomi self-aware. Nel pomeriggio sono in programma MDB2026 – Ethical Video Analytics in the Wild, su privacy, affidabilità e questioni etiche della videoanalisi; ISM2026 – Intelligent Surveillance and Monitoring Systems e ABS 2026 – Adaptive Biometric Systems, sui nuovi sistemi biometrici adattivi.

Martedì 1 settembre al Castello Carlo V, alle 9:00, si aprirà ufficialmente la conferenza principale. Alle 9:30 il primo invited talk sarà affidato ad Andrea Cavallaro, direttore dell’Idiap Research Institute e professore ordinario all’EPFL. Alle 11:00 la sessione “Intelligent Perception and Behavioral Intelligence through Multimodal Sensor Fusion” approfondirà la percezione intelligente e l’analisi dei comportamenti attraverso l’integrazione di dati provenienti da sensori differenti. Alle 14:00 il secondo invited talk con Danilo P. Mandic, professore di Machine Intelligence all’Imperial College London e Fellow IEEE, precederà la sessione sui sistemi intelligenti per la cura, dal medical imaging all’assistenza alle persone e alla sicurezza sanitaria. Dalle 16:30 spazio a biometria, privacy e digital forensics.

Mercoledì 2 settembre si ripartirà alle 9:30 con l’invited talk di Petia Radeva, professoressa ordinaria all’Universitat de Barcelona e ricercatrice senior del Computer Vision Center. Alle 11:00 la sessione Object Detection & Tracking sarà dedicata alle nuove tecniche di riconoscimento e tracciamento di persone e oggetti. Dalle 14:00 Signal Processing for Surveillance approfondirà le applicazioni dell’elaborazione dei segnali alla sicurezza, al monitoraggio e all’analisi automatica di immagini, video e audio. Nel pomeriggio la prima ampia poster session, con oltre trenta contributi scientifici, offrirà un ulteriore spazio di confronto tra i gruppi di ricerca.

Giovedì 3 settembre, alle 9:30, il quarto invited talk sarà affidato a Stefan Roth, professore alla Technische Universität Darmstadt. Alle 11:00 la sessione “Intelligent Urban Ecosystems: Smart Infrastructure and Environmental Intelligence” sarà dedicata alle città e alle infrastrutture intelligenti, al monitoraggio del traffico, delle reti e dell’ambiente. Alle 14:00 spazio a Video Surveillance & Analytics, con le nuove frontiere della videoanalisi, del riconoscimento delle anomalie e dell’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza. Nel pomeriggio la seconda poster session, con oltre trenta contributi, anticiperà le conclusioni previste alle 17:30.

CNR-ISASI

ISASI (precedentemente noto come Istituto di Cibernetica) fu fondato nel 1968 dal pioniere dell’intelligenza artificiale in Italia Edoardo Renato Caianello e negli anni ha prodotto numerosi innovazioni scientifiche nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatici. In particolare l’unità di Lecce è specializzata nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’elaborazione delle immagini, dei sistemi di riconoscimento automatico e degli aspetti etici ad essi legati. Il CNR è un Ente pubblico e ha l’obiettivo di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e migliorare le attività di ricerca nei principali settori di crescita della conoscenza e delle sue applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.

AVSS 2026

L’appuntamento è promosso in collaborazione con Provincia di Lecce, Polo Museale della Puglia, Polo Biblio – Museale di Lecce. Technical sponsor IEEE Signal Processing Society e IEEE Computer Society. Tutti gli articoli accettati per la conferenza principale e per i workshop associati saranno pubblicati su IEEE Xplore.