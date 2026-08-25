Mercoledì 26 agosto la seconda edizione di Accordanze prosegue tra il Castello e l’Art&Lab Lu Mbroia

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Sino a giovedì 27 agosto (info, programma e iscrizioni www.facebook.com/accordanze – accordanze@gmail.com – 3475424126) a Corigliano d’Otranto prosegue la seconda edizione di Accordanze – Danze e musiche tra tradizione e contemporaneità, residenza artistica proposta da La Fabbrica dei Gesti, ideata e curata da Stefania Mariano con la direzione condivisa con Claudio Prima. Dopo i primi appuntamenti dell’apertura e Archeologie del movimento tra la Grecìa Salentina e il Museo Castromediano di Lecce, mercoledì 26 agosto le attività della residenza si sposteranno dalla Masseria Sant’Angelo al Castello De’ Monti di Corigliano d’Otranto. La terza giornata prenderà il via dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 14:00 con due laboratori di Tamburello moderno con Alessandro Chiga e di Percussioni africane con Fode Diallo Mbaye rivolti a chi possiede già un’esperienza di base, replicati poi dalle 15:30 alle 19:30 con nuove lezioni aperte a tutti. Dalle 21:00 (ingresso con contributo riservato esclusivamente alle socie e ai soci | info, tesseramento e prenotazioni 3927026114 – lumbroia@massimodonno.it), all’Art&Lab Lu Mbroia la serata si aprirà con Miti e riti dell’Africa subsahariana occidentale, un incontro dedicato alle tradizioni orali, alla figura dei griot e al patrimonio culturale dell’Africa occidentale. La direttrice artistica Stefania Mariano dialogherà con l’antropologo e africanista Antonio Aresta, autore de L’arte dei griot e le performance culturali (i Libri di Emil). «L’interesse per le forme di rituali collettivi in diverse società umane, con il loro carattere “rappresentativo” è stato molto intenso nella tradizione degli studi sociali, e in particolare antropologici», scrive Antonino Colajanni nella prefazione. «Il libro fornisce un ottimo contributo alle riflessioni sull’argomento dei rapporti tra rito e spettacolo, e con un orientamento originale, anche fornendo una documentazione insolita e molto pertinente. L’autore ha aggiunto una terza dimensione alle due consuete, del rapporto tra mito, memoria e rituale da una parte e spettacolo dall’altra. È quella della migrazione e dell’adattamento sociale e culturale dei migranti in un contesto nuovo, utilizzando proprio le loro tradizioni di riti collettivi e di interpretazione drammatizzata dei processi sociali e politici della contemporaneità». A seguire, jam session di danza, musica e improvvisazione, aperta a musicisti, danzatori e a chiunque voglia prendere parte alla serata.

Giovedì 27 agosto si tornerà al Castello: dalle 9:30 alle 11:00 laboratorio di Canto con Ninfa Giannuzzi; dalle 11:30 alle 13:30 pratiche di ascolto e consapevolezza corporea, improvvisazione e composizione con Stefania Mariano. Alle 21:00, con ingresso libero, alla Masseria Sant’Angelo si terrà la serata conclusiva con la restituzione finale di Accordanze, affidata agli artisti ospiti e alle persone partecipanti. Simone Giorgino, poeta e docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento, proporrà un percorso nella narrativa e nella poesia salentine attraverso le voci, tra gli altri, di Vittorio Bodini, Antonio Verri, Rina Durante e Antonio Prete, con una selezione di testi e componimenti accompagnata dalla musica di Claudio Prima. Un racconto che intreccia luoghi, cultura contadina, memoria, paesaggi sonori e tarantismo, restituendo differenti sguardi poetici sul Salento. La scelta dei brani, pensata in dialogo con la ricerca sviluppata durante la residenza e con Archeologie del corpo di Stefania Mariano, mette in relazione parola, gesto, danza e musica. A seguire, concerto dei Sule con Claudio Prima, Massimiliano De Marco e Alessandro Chiga, con la partecipazione di Ninfa Giannuzzi, Anna Invidia e Francesco Spada. Sarà possibile gustare “puccia e vino” esclusivamente su prenotazione al 3389793329.

ACCORDANZE

Ideato da Stefania Mariano per La Fabbrica dei Gesti, ecosistema culturale dedicato alle arti performative e ai processi partecipativi e di comunità, e diretto artisticamente insieme a Claudio Prima, il progetto giunge alla seconda edizione grazie alla collaborazione con Associazione In Punta di Tacco, Museo Sigismondo Castromediano, Polo Biblio-Museale di Lecce e Castello Volante, con la partecipazione di Associazione Cotula Danze Popolari e Sud in Canto.