Figli del Salento: Aldo Moro, ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Ogni omicidio è un atto vigliacco e infame che getta fango sulla tanto declamata civiltà dei popoli, ma quello di Aldo Moro, ex presidente della DC, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, macchiò per sempre la politica italiana e minò la fiducia nelle istituzioni da parte del popolo che, col fiato sospeso, in quei terribili anni di piombo, attesero invano un gesto, un segnale, una notizia che accendesse un lume di speranza.

Quando il 14 gennaio 2004 i brigatisti Rita Algranati e Maurizio Falessi, furono catturati in Nord Africa, dove vivevano da latitanti, l’Italia ha tirato un sospiro di sollievo amaro, consapevole del fatto che per la morte di Aldo Moro, molti colpevoli resteranno impuniti.

Chi era Aldo Moro, cosa ha rappresentato per i giovani della sua epoca, è difficile da raccontare, ma la sua biografia segna i contorni di un uomo saggio, umile, al servizio della cultura e del suo Paese.

Aldo Moro nacque il 23 settembre 1916 a Maglie, in provincia di Lecce, si diplomò presso il Liceo classico “Archita” e frequentò la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Bari dando vita a quella che di lì a poco sarebbe stata la sua prima pubblicazione: una tesi su “La capacità giuridica penale”.

Nel 1943, già docente universitario, fondò a Bari il periodico “La Rassegna” e nel 1945 sposò Eleonora Chiavarelli, madre dei suoi 4 figli.

La carriera di Moro proseguì con la presidenza del Movimento Laureati dell’Azione Cattolica, ma il suo amore per l’insegnamento e per i giovani lo portò a dirigere la rivista “Studium”, dalle cui pagine spiegò l’importanza dell’attivismo politico.

Nel 1946 fece parte della Commissione dei “75” incaricata di redigere il testo costituzionale, dando inoltre il suo contributo come relatore per la parte inerente “i diritti dell’uomo e del cittadino”.

Il 18 aprile 1948 fu eletto come deputato al Parlamento nella circoscrizione Bari-Foggia e nominato sottosegretario agli Esteri nel quinto Gabinetto De Gasperi.

Nel 1953 gli fu assegnata la cattedra di Diritto Penale all’Università di Bari e fu rieletto al Parlamento, diventando Presidente del gruppo parlamentare Dc alla Camera dei Deputati, mentre nel 1955 divenne ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Segni.

Nel 1956, fu tra i primi eletti nel Consiglio nazionale del Partito della DC ricoprendo la carica di ministro della Pubblica Istruzione.

Fu lui a portare l’educazione civica tra i banchi, quella materia preziosa di cui oggi studenti e docenti ignorano i principi basilari.

Il 1959 fu l’anno in cui gli fu affidata la Segreteria del Partito, incarico che ricoprì fino al 1964.

Dopo un periodo di tumulti politici, dal 1970 al 1974 fu ministro degli Esteri e nuovamente presidente del Consiglio fino al 1976.

E fu proprio mentre edempiva al suo dovere, il 16 marzo 1978, che un commando di uomini incappucciati intercettò l’auto di Moro in via Fani a Roma, massacrò i cinque uomini di scorta e lo sequestrò.

Erano uomini delle Brigate Rosse e non persero tempo per rivendicare il vile gesto con una telefonata all’Ansa.

Mentre il Paese sprofondava nello sconforto, i rapitori diedero il via ad una tragica, immonda pantomima: una telefonata al Messaggero fece trovare il ”Comunicato n.1”, con la foto di Aldo Moro e l’annuncio dell’inizio del suo processo.

Ed è qui che i fatti, letti con gli occhi del 2000, si fanno nebulosi, illogici, grotteschi: Papa Paolo VI lanciò il suo primo appello per la liberazione, i servizi segreti, pur avendo a disposizione indizi precisi, non riuscirono a trovare il luogo in cui Moro era tenuto prigioniero, mentre il tempo passava ed l’uomo invocava aiuto, chiedeva che si aprisse una trattativa.

In un girotondo di parole in cui la ragione ormai aveva lasciato il posto al caos, il 9 maggio 1978, dopo oltre 50 giorni le BR uccisero senza pietà Aldo Moro, mettendo così fine ad ogni dibattito.

Una breve telefonata indicó in via Caetani, una strada a metà tra Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana e via delle Botteghe Oscure, sede storica del Partito Comunista Italiano, l’auto con dentro il cadavere dello statista.

La “prigione del popolo”, così denominata dai brigatisti, er un garage di via Montalcini.

Molti sapevano, nessuno parlò.