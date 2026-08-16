Padre Giovanni Iasi, Frate Minore Conventuale, festeggia questa sera il 56mo Anno vita sacerdotale e francescana

Cinquantasei anni fa, correva il 16 Agosto 1970, Padre Giovanni Iasi, Frate Minore Conventuale, originario di Neviano, veniva ordinato Sacerdote. Questa sera alle 19:30 nel Santuario San Giuseppe da Copertino , circondato dai suoi confratelli e dall’affetto dei fedeli che frequentano le funzioni religiose del Santuario, Padre Giovanni presiederà le funzioni religiose in ricordo di quel giorno. “Mi sono preparato in questi giorni a fare Memoria Grata e Gioiosa-chiarisce il frate-del 56mo Annuversario di Ordinazione Sacerdotale ( 1970 16 agosto 2026 ) e mi piacerebbe condividere con voi tutti questa Memoria nella Messa in Santuario delle 19:30 di domenica 16 agosto”!

Il nostro frate, umile e giovevole, ha vissuto tutta la sua vita nei confronti francescani di Puglia, sempre ligio al suo dovere ed ubbidiente con i suoi superiori. Di recente ha pubblicato un bel volume “A bocca aperta”, su san Giuseppe da Copertino, che avuto buoni riscontri di pubblico e critica, che si unisce ad altri volumi pubblicati in passato. “Ringraziate con me-conlude Padre Giovanni-il Signore generoso nei suoi doni”.

Auguri a Padre Giovanni da tutta la redazione del Corriere Salentino, per il meraviglioso traguardo raggiunto!