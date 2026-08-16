La fauna del Salento: la taccola, l’intellettuale del condominio

Con un piumaggio grigio-scuro, la nuca argentea e un’iride chiara dall’aria vagamente giudicante, la taccola rappresenta la frazione più sociale e speculativa della famiglia dei corvidi. Le sue colonie si reggono su dinamiche di coppia monogamiche che durano tutta la vita, con un livello di coordinamento nelle attività di ricerca del cibo che farebbe l’invidia di una multinazionale.

Avendo intuito che le cavità dei campanili, dei monumenti e dei palazzi storici offrono standard abitativi paragonabili a quelli delle pareti rocciose naturali, si è trasferita in massa nei centri abitati.

Insettivora per vocazione ma opportunista per necessità, la taccola combina un’elevata intelligenza sociale a una notevole memoria visiva, imponendo agli architetti che restaurano il patrimonio storico l’adozione di soluzioni che tutelino le sue cavità senza far crollare i cornicioni.