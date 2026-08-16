Eccellenze gastronomiche salentine: Caffè in ghiaccio con latte di mandorla, una storia tutta leccese

La storia narra che il “caffè in ghiaccio” nacque a cavallo fra gli anni ’40 e ’50, quando Antonio Quarta senior, barista e rivenditore di ghiaccio, servì per la prima volta un espresso bollente versato su cubetti di ghiaccio. Poco dopo arrivò la variante che lo avrebbe reso ancora più iconico, l’aggiunta del latte di mandorla al posto dello zucchero.

Il giornalista Antonio Maglio, nel 199, nel volume Pani, pesci e briganti. Piatti da leggere, storie da mangiare scriveva: “Invano si ricerchi questa bevanda fuori dai confini di Lecce. Il concetto stesso di “caffè in ghiaccio” è totalmente estraneo a fiorentini e milanesi”.

Da qualche anno, con l’arrivo della bella stagione, sui social e tra i tavolini dei bar, si riaccende una polemica che monopolizza l’attenzione di autoctoni e turisti: si chiama “caffè in ghiaccio” o “caffè alla leccese”?

A dire il vero, già nel 2020, a mettere ordine nella querelle, è intervenuto proprio Antonio Quarta, amministratore unico di Quarta Caffè e discendente diretto dell’uomo che questa tradizione l’ha inventata. Con buona pace di tutti, il caffè in ghiaccio si chiama “caffè alla leccese”, che poi al di là dei nomi, ciò che conta è l’essenza.

Come si prepara? La ricetta è semplice, ma per i leccesi ogni passaggio è sacro: in un bicchiere tumbler, versare 4 cubetti di ghiaccio e un dito (circa 30 ml) di latte di mandorla. Preparare un espresso e versarlo subito nel bicchiere. Mescolare e gustare. Per chi vuole variare, esiste anche il “caffè soffiato”, in cui il barista emulsiona rapidamente caffè e latte di mandorla con la lancia vapore, mantenendo il ghiaccio intatto.

Un rituale che, al di là delle etichette, resta un simbolo indiscusso di Lecce e della sua capacità di unire gusto, freschezza e identità.