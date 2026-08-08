Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

1 – 9 agosto

Birra e sound – Galatina

5 – 8 agosto

Sagra te lu purpu – Melendugno

5 – 10 agosto

Pizza Village Music Festival – Lecce

6 – 8 agosto

San Donato – Montesano salentino

6 – 8 agosto

San Donato – San Donato di Lecce

6 – 9 agosto

Santa Vittoria – Spongano

7 – 8 agosto

La via dei sapori – Presicce-Acquarica

7 – 9 agosto

San Giorgio – Serrano

7 – 9 agosto

Sagra te la carne arrosto – Torre Suda

8 agosto

Madonna della pace – Lido Marini

8 – 9 agosto

Sagra del contadino – Giurdignano

8 – 9 agosto

Sagra del villaggio – Galatone

8 – 9 agosto

Sagra dell’orecchietta – Vignacastrisi

8 – 9 agosto

Madonna dell’aiuto – Torre San Giovanni

8 – 9 agosto

Festa degli amici – Marittima

9 agosto

Sagra della Pasta Maritata e dei Sapori locali – Alezio

9 agosto

Festa della carezza e del pasticci otto – Parabita

9 – 10 agosto

San Lorenzo – Lizzanello

10 – 14 agosto

Festa della municeddha – Cannole

11 agosto

Sagra ciciri e tria – Ugento

11 agosto

Palio dei ciucci – Vaste

11 – 12 agosto

Festa antichi sapori – Cerfignano

11 – 13 agosto

Festa del carnevale – Galatone