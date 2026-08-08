Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
1 – 9 agosto
Birra e sound – Galatina
5 – 8 agosto
Sagra te lu purpu – Melendugno
5 – 10 agosto
Pizza Village Music Festival – Lecce
6 – 8 agosto
San Donato – Montesano salentino
6 – 8 agosto
San Donato – San Donato di Lecce
6 – 9 agosto
Santa Vittoria – Spongano
7 – 8 agosto
La via dei sapori – Presicce-Acquarica
7 – 9 agosto
San Giorgio – Serrano
7 – 9 agosto
Sagra te la carne arrosto – Torre Suda
8 agosto
Madonna della pace – Lido Marini
8 – 9 agosto
Sagra del contadino – Giurdignano
8 – 9 agosto
Sagra del villaggio – Galatone
8 – 9 agosto
Sagra dell’orecchietta – Vignacastrisi
8 – 9 agosto
Madonna dell’aiuto – Torre San Giovanni
8 – 9 agosto
Festa degli amici – Marittima
9 agosto
Sagra della Pasta Maritata e dei Sapori locali – Alezio
9 agosto
Festa della carezza e del pasticci otto – Parabita
9 – 10 agosto
San Lorenzo – Lizzanello
10 – 14 agosto
Festa della municeddha – Cannole
11 agosto
Sagra ciciri e tria – Ugento
11 agosto
Palio dei ciucci – Vaste
11 – 12 agosto
Festa antichi sapori – Cerfignano
11 – 13 agosto
Festa del carnevale – Galatone
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- AttualitàLunedì 10 agosto "Senza fine. L’universo di Ornella Vanoni" con Serena Spedicato e l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento nel Giardino del Palazzo Marchesale
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- Arte e dintorniDomenica 9 agosto la 54ª Mostra della Ceramica Artigianale di Cutrofiano viste guidate, degustazioni, mostre e musica live