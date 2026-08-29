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Notte Verde, 600 alberi in dono per una riforestazione senza crediti carbonio. Domani secondo preludio con concerto di Alessia Tondo

Il 31 agosto a Castiglione d’Otranto la distribuzione gratuita delle piante. Domenica 30 agosto, secondo giorno di Preludio alla Notte Verde con la lectio magistralis di Marco Gatto sul meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, dialogo sulla costruzione della pace con Chiara Cruciati, Federico Oliveri e Tuzlanska Amica. In chiusura il concerto “Sita” di Alessia Tondo

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