Dal clavicembalo al pianoforte: viaggio nella musica per tastiera alle Cantelmo

Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, propone giovedì 3 settembre alle ore 20.30, alle Officine Cantelmo di Lecce, il prossimo appuntamento della Stagione Estiva 2026. La serata, inserita nel format “Tito Schipa Music Factory”, sarà articolata in due momenti dedicati all’evoluzione della musica per tastiera e all’incontro tra repertorio pianistico e vocale.

Ad aprire il concerto sarà Maristella Gigante con il recital “Il cammino della tecnica e della poetica nella musica da tastiera dal clavicembalo al pianoforte“. Attraverso pagine di Bach, Chopin, Liszt, Purcell, Rachmaninov, Scarlatti e Scriabin, il programma ripercorrerà lo sviluppo del linguaggio e della tecnica degli strumenti a tastiera, dallo splendore della tradizione clavicembalistica alla ricchezza espressiva e sonora del pianoforte.

Il percorso metterà in evidenza come l’evoluzione dello strumento abbia accompagnato, tra il Barocco e il primo Novecento, la trasformazione della scrittura musicale e della pratica esecutiva. All’originaria articolazione delle dita si sono progressivamente affiancate nuove possibilità tecniche, legate all’impiego del peso e della rotazione, capaci di ampliare la tavolozza timbrica e dinamica del pianoforte. Tecnica e interpretazione emergeranno così come aspetti inseparabili dell’esperienza musicale.

La seconda parte della serata, intitolata Echi da salotto, vedrà protagonisti Adalgisa Cognata, soprano; Rocco Melileo, pianoforte; Gaia Palmisano, pianoforte; e Francesca Prontera, soprano. Il programma attraverserà la musica vocale e pianistica tra Ottocento e Novecento, accostando opere di Brahms, Debussy, Delibes, Poulenc, Rachmaninov, Respighi, Verdi e Weill.

Dalle atmosfere raccolte dei tre Intermezzi op. 117 di Brahms alle suggestioni della Suite bergamasque di Debussy, fino alle pagine vocali di diversa provenienza europea, Echi da salotto restituirà la varietà di forme, stili e linguaggi che ha caratterizzato la cultura musicale dei salotti tra il XIX e il XX secolo.

L’appuntamento si svolgerà nel Cortile della Mediateca delle Officine Cantelmo, in via M. De Pietro a Lecce. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Officine Cantelmo e rientra nelle attività sostenute dalla Regione Puglia attraverso il contributo straordinario destinato ai Conservatori pugliesi per il sostegno e il potenziamento dell’alta formazione musicale sul territorio.