L’iniziativa “Tutti al Mare 2026” prosegue anche a settembre: postazioni gratis per over 65 e persone con disabilità

LECCE – In occasione delle festività patronali di Sant’Oronzo, l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Lecce ha annunciato la proroga per tutto il mese di settembre del progetto “Tutti al Mare Estate 2026”. Promossa insieme alla Commissione Pari Opportunità e Diritti delle Persone con Disabilità, guidata da Lara Cataldo, l’iniziativa garantisce ai cittadini leccesi ultrasessantacinquenni e alle famiglie con persone con disabilità l’accesso gratuito ai servizi balneari.

Grazie alla sinergia con i gestori degli stabilimenti aderenti, i beneficiari possono fruire dal lunedì al venerdì di postazioni attrezzate con ombrelloni e lettini. Un intervento di inclusione sociale che, nel periodo compreso tra maggio e luglio, ha già assicurato la distribuzione gratuita di circa 200 lettini e 100 ombrelloni nelle marine leccesi, abbattendo i costi d’accesso alle spiagge per le fasce di popolazione più fragili.

L’estensione fino alla conclusione della stagione balneare coinvolge complessivamente 81 lidi su scala territoriale, con l’adesione diretta nelle marine di Lecce degli stabilimenti Pole Pole, Bacino Cambusa, Approdo, Circeo, Soleluna, Maluhabay e Zefiro, sostenuta dalla collaborazione di Confimprese Demaniali Italia.

Sulla misura è intervenuto l’assessore al Welfare, Andrea Guido, definendo il prolungamento del servizio come un segnale concreto rivolto alla città in concomitanza con la festa patronale, volto a garantire la fruibilità del litorale senza barriere economiche o sociali attraverso la cooperazione tra istituzioni e operatori privati.

Per informazioni e prenotazioni nelle marine leccesi sono attivi i recapiti dei singoli lidi: Soleluna (328 5760656), Circeo (328 4430530), Maluhabay (320 4779094), Zefiro (329 1110467), Pole Pole (380 1470906), Bacino Cambusa (392 1249036) e Approdo (340 2259380).