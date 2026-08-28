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Notte Verde, al via la 15° edizione: pace e giustizia per la terra

Prende il via domani la tre giorni della 15° edizione della Notte Verde di Castiglione d’Otranto, dedicata a Sacko Bakari e incentrata sui temi della pace e giustizia sociale, ecologica e climatica. Primo giorno di preludio con l’artista palestinese Lina Issa, Francesco Paniè, Antonio Ciniero, Duccio Facchini e il concerto di Claudio Prima Zakor Quintet

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