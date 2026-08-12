Ponte S.P. 60 Cocumola (Minervino), l’opposizione deposita un’interrogazione urgente sull’isolamento della frazione

MINERVINO DI LECCE – L’opposizione chiede di fare immediata chiarezza sulla persistente chiusura del ponte sulla S.P. 60 e di “rompere il silenzio che penalizza il territorio”. Con questo obiettivo politico e civile, il Consigliere Comunale Lorenzo Rizzello, espressione attenta e custode della comunità di Cocumola, ha depositato una formale e urgente interrogazione al protocollo del Comune di Minervino di Lecce. “Al centro dell’atto ispettivo vi è la paralisi di un’arteria stradale vitale: il ponte in oggetto rappresenta infatti lo snodo fondamentale di collegamento tra la frazione di Cocumola e il centro principale del Comune, Minervino di Lecce – spiega il consigliere – Una chiusura prolungata che sta spaccando in due la viabilità locale, costringendo da mesi i residenti a disagi insostenibili e percorsi alternativi precari, avviati con un’ordinanza che risale ormai allo scorso marzo. A seguito di questa decisa azione di controllo del Consigliere Rizzello, è emersa una nota ufficiale firmata dal Sindaco (Prot. 9502 del 3 agosto) indirizzata alla Regione Puglia e al Commissario di Governo.

Questo documento, se da un lato certifica i clamorosi ritardi e di un’attivazione tardiva giunta solo in pieno agosto, dall’altro svela una preoccupante debolezza politica e una profonda mancanza di sensibilità da parte del Primo Cittadino. Sulla vicenda interviene duramente il Capogruppo della lista civica “Il Cuore di Minerva”, Ettore Caroppo, che rilascia una dichiarazione al vetriolo destinata a scuotere Palazzo di Città: “Per la maggioranza questo ponte rischia seriamente di rimanere alla storia come ‘il ponte che scotta’. Sono evidenti e macroscopiche le incongruenze pubblicate sui canali social da parte del Dottor Marte: se da un lato si invitano virtualmente i cittadini ad attraversare il ponte, dall’altro si sottolinea che è ancora in piedi un’ordinanza formale che ne impedisce rigorosamente il passaggio, come la legge prevede. Qual è la verità? Come si fa a credere a un Sindaco e a una maggioranza che si comportano come Penelope, che di giorno chiude e di notte apre? È tutto molto imbarazzante ed inquietante”. “Questa questione”, continua e conclude il Capogruppo Ettore Caroppo, “rischia di diventare molto, molto seria, soprattutto se troveranno conferma ufficiale le voci che raccontano di un recente incidente stradale che avrebbe coinvolto una vettura proprio all’interno del cantiere. Il Sindaco ammette già per iscritto nella sua nota che la viabilità alternativa presenta rilevanti criticità per la sicurezza e che si registrano rallentamenti persino per i mezzi della Protezione Civile. Dinanzi a una simile e consapevole inerzia accumulata da marzo ad agosto, e a un caos comunicativo che confonde i cittadini, l’Amministrazione valuti attentamente se questo rimpallo istituzionale e la gestione del blocco non possano configurare profili di rilievo ben più grave. Noi siamo pronti a tutelare la cittadinanza in ogni sede competente”.

Alle parole del Capogruppo si uniscono le denunce del Consigliere Lorenzo Rizzello, che rimarca la totale distanza della maggioranza dalle frazioni: “Esaminando la nota inviata dal Sindaco alla Regione, rimaniamo sconcertati. Il Sindaco si dimentica completamente di citare Cocumola e ignora le gravissime difficoltà quotidiane che i residenti di Minervino e di Specchia Gallone affrontano anche solo per raggiungere il cimitero comunale, oggi isolato dal blocco. Un’omissione inaccettabile che calpesta la memoria e l’identità locale”.

Il gruppo di opposizione esige che il Sindaco porti immediatamente la discussione all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale, fornendo le risposte reali che i cittadini di Cocumola, Minervino e Specchia Gallone attendono ormai da troppo tempo.