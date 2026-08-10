Incubo pronto soccorso al Fazzi di Lecce: attese infinite, rabbia e dolore. Utenti e addetti ai lavori stremati

LECCE – “Ho dolore, fatemi uscire, aspetto da ore”. Una signora grida e tira pugni sul vetro, sono le 15:49, ma è già successo un finimondo nelle ore precedenti. Siamo nell’inferno, siamo al pronto soccorso “Vito Fazzi di Lecce”. Ci sono i numeri sul monitor, ma da oltre 5 ore è sempre lo stesso: 900. Tutto fermo, tranne il tempo che scorre addosso a questa gente a digiuno e dolorante. La mattina è cominciata con una fila lunghissima.

Tutto normale? Al pronto soccorso di Lecce, sai quando entri, ma non sai quando esci. C’è gente che aspetta dalla mezzanotte ed è arrivata senza fiato a pomeriggio. Tutto comincia con un po’ di suspense, alle 10:30 circa, si presenta un infermiere che prega tutti quelli che sono in fila di mettersi al riparo, perché c’è un uomo col coltello che sta dando di matto. Nella zona delle ambulanze, c’è un extracomunitario con un’arma in pugno, intorno a lui tanti uomini. La scena si sposta rapidamente sulla strada interna dell’ospedale. Alla fine un carabiniere usa il taser.



L’uomo che prima era una minaccia viene portato dentro i reparti, privo di sensi, disteso su una barella e sparisce. Le persone guardano con muta rassegnazione. L’attesa è infinita. In tanti continuano a perdere le staffe. La sicurezza è stremata, molti tra gli addetti ai lavori hanno facce stanche e stressate. È il 10 di agosto, il personale scarseggia. Nel pomeriggio l’onda di utenti si rigonfia, la sala d’attesa non ha più posti per sedersi. È una gara di resistenza per i presunti codici verdi (sempre da verificare con visita): dalle 12 alle 18 ore per chiudere il cerchio. Prima fila per prendere il numero tra le 9 e le 10, poi un eventuale prelievo 3 ore dopo, quindi l’attesa fino a notte fonda. A mezzanotte trovi anche l’extracomunitario che saggiamente dorme con il lenzuolo adagiato sulle sedie della sala d’attesa del pronto soccorso.

Eccolo il grande centro che prometteva la politica locale, il grande hub sanitario per il quale abbiamo chiuso e depotenziato tanti ospedali. Abbiamo messo su un inferno con un servizio lentissimo e poco efficiente a causa della mancanza di personale.

Adesso ci siamo pure inventati i contenitori vuoti delle case di comunità, senza personale, per frenare l’affluenza negli ospedali: un gioco delle tre carte, miliardi spesi in strutture destinate a restare vuote o comunque ad ospitare qualche medico di base già oberato di lavoro. “In Spagna hanno creato dei pronto soccorso dislocati in ogni comunità con una certa utenza: ne dovrebbero aprire altri per servire tutta la nostra provincia in maniera più efficiente”, si confida un addetto ai lavori. Ognuno ha la sua ricetta per questo fallimento.

Le visite al pronto soccorso di Lecce sarebbero due: prima quella dell’accettazione e poi il medico del reparto assegnato, ma dopo 6 ore c’è chi non sa nemmeno quanto ci sarà da attendere prima che un medico possa incontrarlo. I numeri sono fermi, gli anziani sono stremati. Ci chiediamo ancora perché emigriamo al nord per curarci? “E meno male – commenta qualcuno – altrimenti sai che file ancora più lunghe! Mia figlia aveva un angioma: abbiamo preso l’auto e siamo andati al Besta di Milano. Tempi di attesa azzerati. Al Fazzi di Lecce ci vogliono almeno 12 ore per essere visitato: in 10 ore sei a Milano e ottieni il massimo della prestazione: sai di essere in buone mani”. Rabbia, invettive, commenti su una sanità leccese che nel periodo turistico fa flop, proprio quando gli organici dovrebbero essere rinforzati. Si aspetta, si parla, si sta in piedi, si guarda il telefono, senza sapere quante ore ancora passeranno e senza che qualcuno possa spiegarti quanto durerà ancora questo incubo. E se ti arrabbi, perché ritieni inaccettabili attese simili, qualcuno dovrà ricordarti che siamo nel pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, bellezza, e tu non puoi proprio farci niente!

