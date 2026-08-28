Sabato 29 agosto gli appuntamenti musicali nel Salento

SALENTO – Una serata dedicata alle traiettorie più viscerali e contaminate della scena indipendente, tra screamo, hardcore, post-punk, metal, elettronica e punk rock. Sabato 29 agosto (ore 21:00 | ingresso 13 euro | prevendite attive su Dice.Fm) le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con CoolClub, Trivel e L’oltraggio Autoproduzioni, ospitano i Raein, storica band romagnola. Ad aprire il concerto saranno Sangumaru, Caos Manifesto, Carne e Lilly Noyz, per una line up che attraversa generazioni, attitudini e linguaggi differenti. Dai primi anni Duemila, i Raein hanno costruito un percorso riconoscibile attraverso chitarre taglienti, urgenza hardcore, aperture melodiche e una forte tensione emotiva. Dopo l’esordio del 2002 e “Il n’y a pas de orchestre” del 2003, il gruppo ha attraversato oltre vent’anni di musica indipendente tra pause, ritorni, autoproduzioni e lunghi tour internazionali, arrivando a suonare anche negli Stati Uniti e in Australia. Nel 2011 è uscito “Sulla linea dell’orizzonte fra questa mia vita e quella di tutti”, seguito nel 2015 da “Perpetuum”. Dopo dieci anni senza nuove pubblicazioni, nel 2025 sono tornati con “Forme Sommerse”, proseguendo una ricerca sonora sospesa tra impatto, fragilità e sperimentazione. La data leccese sarà aperta da quattro progetti che declinano in modi diversi la stessa attitudine alla contaminazione. Primo a salire sul palco sarà il collettivo pugliese Sangumaru che combina metal, hip hop, elettronica e ritmi tribali in un suono energico e fisico, nel quale riff, beat e percussioni alimentano una importante dimensione performativa. A seguire i Caos Manifesto che intrecciano post-hardcore, post-punk e alternative rock, muovendosi tra tensione, ruvidità e una solida matrice Do It Yourself. Nati nel 2018 dall’incontro tra diverse esperienze dell’hardcore pugliese e italiano, i Carne si affideranno a chitarre possenti, batteria martellante e testi crudi. Prima del set dei Raein spazio ai salentini Lilly Noyz, tra le formazioni che hanno contribuito a segnare la storia del punk rock e dell’hardcore melodico nel Sud Italia. Il gruppo è autore di “Esplicitamente”, album del 1997 e recentemente ristampato, che torna così a dialogare con una scena e con generazioni più giovani senza perdere la propria identità.

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Gianluca Milanese e Nicola Andrioli per Sinfonie rurali all’Art&Lab Lu Mbroia

Nell’uliveto dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto prosegue la rassegna Sinfonie rurali. Sabato 29 agosto alle 21:30 (ingresso con contributo riservato esclusivamente alle socie e ai soci | info, tesseramento e prenotazioni 3927026114 – lumbroia@massimodonno.it) spazio invece a “Not an Usual Standard Night”, concerto del flautista Gianluca Milanese e del pianista Nicola Andrioli. Il duo costruisce un dialogo intimo e dinamico tra composizioni originali e classici del jazz riletti con libertà, freschezza e un interplay costante. Il suono lirico del flauto di Milanese si intreccia con il pianismo raffinato di Andrioli in un percorso che, come suggerisce il titolo, va oltre il consueto repertorio degli standard.

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Un omaggio a Gino Paoli di Antonio Crisci al Castello

Sabato 29 agosto (ore 21:00 | ingresso gratuito), le terrazze di Nuvole, bistrot e cocktail bar del Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto, ospitano un omaggio a Gino Paoli. Il chitarrista, cantante e compositore Antonio Crisci ripercorrerà alcune delle canzoni più amate di uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso pochi mesi fa. Voce e chitarra per entrare in un repertorio che, con parole spesso semplici e dirette, ha raccontato l’amore, gli incontri, le fragilità, i desideri e le contraddizioni della vita quotidiana. Accanto ai brani più noti ci sarà spazio anche per composizioni meno frequentate, rilette senza cercare l’imitazione, ma seguendo il proprio modo di stare dentro le canzoni. Da anni Crisci porta avanti un percorso legato alla canzone d’autore, con particolare attenzione al suono e a una dimensione dal vivo raccolta ed essenziale. L’incontro con il repertorio di Paoli nasce quindi in maniera naturale, mettendo al centro soprattutto le canzoni e le storie che contengono.