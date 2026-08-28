Sabato 29 agosto Crifiu in concerto a Torre dell’Orso

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Evento speciale del fortunato Community Tour 26 dei Crifiu che sta portando la band salentina in giro nei festival e nelle piazze a promuovere il nuovo singolo Willy e i brani del nuovo album Community oltre che l’uscita dell’Ep Community Remixes. La band sarà in concerto sabato 29 agosto a Torre dell’Orso (LE) in occasione del Summer Fest (Anfiteatro Comunale – ore 22.00 – ingresso gratuito) insieme ad Antonio Amato, voce e volto dell’Orchestra de La Notte della Taranta e tra i maggiori rappresentanti della musica popolare salentina. Uno spettacolo live unico che farà ballare la piazza ed emozionare con le hit dei Crifiu, le canzoni del nuovo album e il singolo Willy che vede ospiti Yuri e Massimo dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices e alcune delle più belle canzoni della tradizione salentina cantante insieme ad Antonio Amato. La band salentina composta da Antonio Ancora (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.

Antonio Amato è tra gli ospiti del nuovo album dei Crifiu Community , da cui è estratto il nuovo singolo prende ispirazione dalla storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origine capoverdiana, medaglia d’oro al valore civile alla memoria e promettente calciatore, ucciso durante un brutale pestaggio nel tentativo di difendere un amico. La canzone, muovendo da quell’evento, vuole essere un inno contro la violenza, il bullismo e il razzismo, temi universali di grande attualità.

Oltre agli ospiti Yuri e Massimo dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices, ad arricchire ulteriormente il lavoro, la collaborazione con Us Lecce che ha sposato il progetto dei Crifiu e la loro capacità di dialogare con le nuove generazioni nella consapevolezza che l’unione di musica e sport siano un canale privilegiato per parlare di empatia e solidarietà. Crifiu, Yuri e Massimo dei Nomadi e il bomber di Seria A Nikola Štulić insieme nel videoclip ufficiale girato allo Stadio Via del Mare per raccontare di fairplay e solidarietà sportiva come antidoti ad ogni forma di bullismo e di violenza e per continuare a sognare “un mondo migliore”.

Inoltre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Community Remixes, il nuovo Ep dei Crifiu che include 4 remix curati da giovani producers e dj italiani come G&LE e 2 Twins e un nome storico della Dub music internazionale, Zion Train. Un lavoro che rivisita la title track del nuovo album dei Crifiu, Community ed esplora territori diversi tra dub, dance, drum&bass, elettronica e contaminazioni. Tra i remix anche la versione di Zion Train guidato da Neil Perch, progetto di origini britanniche e nome leggendario della musica dub e raggae internazionale.

Il concerto di Torre dell’Orso sarà l’occasione per ascoltare live oltre alle hit della band da Rock & Raï ad Al di là delle nuvole fino a Chi non ha, Nausicaa, Merci i brani dell’ultimo album Community Vol. 1, il nuovo album con 9 canzoni a cui ne seguiranno altrettante per Community Vol. 2 e numerosi ospiti di prestigio dai già citati Antonio Amato, Yuri e Max dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices, i Modena City Ramblers, Lucio Fabbri della Pfm, Pierdavide Carone, Cortese, Consuelo Alfieri, Zouratié Koné.

Un doppio album capace di avere le antenne puntate sul mondo e di raccontarlo in maniera inedita dove al sound riconoscibile della band, un pop colorato e multiculturale, trovano casa incursioni rap, sperimentazioni sonore, testi ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dal mondo, elettronica, potenza rock e leggerezza poetica.

Con milioni di visualizzazioni e ascolti in streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo Maggio di Roma, dello Sziget Festival di Budapest e dei maggiori festival nazionali, torna live e come spesso accade nelle canzoni dei Crifiu, il pop, l’attualità sonora e l’immediatezza radiofonica si intrecciano a contenuti musicali e letterari, a rimandi culturali e sociali che invitano ad allargare lo sguardo. I Crifiu sono una delle band più interessanti che la Puglia sta esportando in tutta Italia grazie a un’originale identità e un potente impatto scenico nei concerti dal vivo, in grado di raccogliere un pubblico sempre più numeroso.

La dimensione live caratterizza la band con spettacoli e allestimenti sempre originali e coinvolgenti che dal vivo raccolgono migliaia di fans. Numerose le collaborazioni della band con artisti nazionali ed internazionali, condividendo palco, retropalco e studio di registrazione con artisti nazionali e internazionali: Nomadi, Mannarino, Caparezza, Vinicio Capossela, Lucio Fabbri (Pfm), Sherrita Duran (Gospel voice di Zucchero), Sud Sound System, Boomdabash, Apres la Classe, Modena City Ramblers, Gang, Giuliano Palma & Bluebeaters, Fabri Fibra, Max Gazzè, Asian Dub Foundation, Massilia Sound System, Lou Dalfin, Mannarino, Il Teatro degli Orrori, Roy Paci & Aretuska, Cisco, Canzoniere Grecanico Salentino, Valerio Jovine e lo scrittore Carlo Lucarelli solo per fare qualche nome.

Un appuntamento speciale da non perdere, quindi, capace di far danzare ed emozionare con lo spettacolo live dei Crifiu insieme ad Antonio Amato.

Start ore 22.00 – Ingresso Gratuito.