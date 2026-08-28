Festival Organistico del Salento 2026, “Laus Mariae”: a Cocumola il soprano Anastasiia Petrova e l’organista Francesco Scarcella

Venerdì 28 agosto, alle ore 20.30, a Cocumola nella Chiesa di San Nicola Vescovo, il Festival Organistico del Salento – XII Edizione propone “Laus Mariae”, concerto per soprano e organo che vedrà protagonisti Anastasiia Petrova, soprano, e Francesco Scarcella, organista e direttore artistico del Festival.

Un appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Minervino, dedicato alla grande musica sacra europea, attraverso pagine di Johann Sebastian Bach, Giovanni Battista Pergolesi, Georg Friedrich Händel e César Franck, eseguite nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicola Vescovo e sulle sonorità dell’organo S. Pronesti del 2005.

Il percorso musicale si apre nel segno di Johann Sebastian Bach, del quale spicca Blute nur, du liebes Herz, celebre aria tratta dalla monumentale Matthäus-Passion BWV 244. Una pagina di intensa espressività Di Giovanni Battista Pergolesi sarà eseguito Vidit suum dulcem natum, tratto dallo Stabat Mater, capolavoro assoluto della musica sacra settecentesca. Immancabile la presenza di Georg Friedrich Händel, tra i massimi esponenti del Barocco europeo. A concludere idealmente questo viaggio sarà il celebre Panis Angelicus di César Franck.

Anastasiia Petrova, soprano di origine russa, con una vocalità che trova nel repertorio barocco e sacro un terreno particolarmente congeniale, si è distinta in importanti competizioni internazionali. Ha ottenuto tra i numerosi riconoscimenti il primo premio al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giuseppe Di Stefano”, con scrittura per il ruolo di Astrifiammante, la Regina della Notte, nel Flauto magico di Mozart. Una vocalità che trova nel repertorio barocco e sacro un terreno particolarmente congeniale.

Francesco Scarcella, organista, cembalista, direttore d’orchestra e compositore, ha compiuto un articolato percorso di studi musicali: Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, e ulteriori studi per Strumentazione per Banda, Prepolifonia, Clavicembalo, Direzione d’orchestra e Composizione. Ha inoltre approfondito Clavicembalo, Fortepiano e Pianoforte al Royal College of Music di Londra. Da anni impegnato nella valorizzazione della cultura organistica e del patrimonio degli organi, Scarcella è direttore artistico del Festival Organistico del Salento.

“Laus Mariae” si presenta dunque come un incontro tra voce e organo, tra parola sacra e musica, attraversando oltre due secoli di storia musicale europea: dal Barocco di Bach, Pergolesi e Händel fino al Romanticismo spirituale di César Franck.