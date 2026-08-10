Sulle orme degli antichi pellegrini: torna la Camminata di San Rocco il 14 agosto

TORRE PADULI (Lecce) – Ci sono cammini che non si misurano soltanto in chilometri, ma nelle emozioni che sanno lasciare. Percorsi che custodiscono la memoria di un popolo e che, passo dopo passo, riportano alla luce tradizioni tramandate per generazioni.

È con questo spirito che venerdì 14 agosto torna la Camminata di San Rocco 2026 – Sulle orme della tradizione, un pellegrinaggio collettivo che accompagnerà i partecipanti da Ruffano fino al Santuario di San Rocco a Torrepaduli, nel giorno che precede la grande festa dedicata al santo pellegrino di Montpellier, venerato come protettore contro la peste e le epidemie. Il pellegrinaggio verso Torrepaduli non si è mai interrotto. Da sempre, alla vigilia della festa, uomini e donne provenienti dai paesi dell’entroterra salentino percorrono a piedi le strade che conducono al santuario per sciogliere un voto, chiedere una grazia o semplicemente affidare al santo speranze e preghiere.

Per il secondo anno, però, Camminando Insieme APS ha scelto di trasformare questa antica tradizione in un momento di condivisione ancora più intenso: i suoi camminatori accoglieranno e guideranno i pellegrini lungo il percorso verso Torrepaduli, dando appuntamento a Ruffano anche a quanti raggiungeranno il paese a piedi dalle comunità limitrofe.

L’obiettivo è semplice ma profondamente simbolico: riunire tutti i pellegrini in un unico grande cammino, affinché gli ultimi passi verso San Rocco vengano percorsi insieme, come una sola comunità. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni di Ruffano, Casarano, Taurisano, Supersano, Miggiano, Specchia e Montesano Salentino, testimonianza del forte valore culturale e comunitario di un evento che coinvolge l’intero comprensorio, trasformando il cammino in un’esperienza di incontro, memoria e appartenenza.

«Camminare insieme verso San Rocco significa riscoprire un gesto antico che appartiene alla nostra identità», sottolinea Mauro Falco, presidente di Camminando Insieme APS. «Non è soltanto un percorso da compiere a piedi, ma un viaggio interiore che invita a rallentare, ad ascoltare il territorio e a ritrovare il senso della comunità. Vogliamo che ogni partecipante, credente o semplicemente amante delle nostre tradizioni, possa sentirsi parte di una storia che continua a vivere grazie ai passi di chi sceglie di percorrerla ancora oggi. Accompagnare i pellegrini lungo questo tragitto significa custodire un’eredità preziosa e trasmetterla alle nuove generazioni, affinché il cammino verso San Rocco continui a essere un simbolo di fede, speranza e condivisione.»

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 17.30 in Piazza della Libertà a Ruffano, dove inizierà l’accoglienza dei pellegrini (quota di iscrizione 5 euro). La partenza è fissata alle 19.30, per raggiungere poco dopo il Santuario di San Rocco a Torrepaduli.

Alle 20.00 tutti i camminatori prenderanno parte al momento di accoglienza e alla benedizione, mentre alle 20.30, presso l’Infopoint di Torrepaduli, è previsto un momento conviviale con il ristoro e la consegna di un pacco gara dal forte valore simbolico.

Al suo interno i partecipanti troveranno il Pane di San Rocco, una pagnotta tostata che richiama l’antica leggenda secondo cui, durante la malattia del santo colpito dalla peste, fu il cane che lo accompagnava a nutrirlo ogni giorno portandogli un pane tostato, molto simile all’odierna frisa salentina. Insieme al pane sarà consegnato anche l’olio d’oliva, richiamo ai gesti più semplici dell’accoglienza e della condivisione, ma anche ai sapori essenziali della tradizione contadina.

Il tutto sarà racchiuso in una confezione che richiama idealmente la bisaccia del pellegrino, quella sacca che per secoli ha accompagnato i viandanti lungo il loro cammino verso i luoghi di fede. Alle 21.00 il gruppo farà ritorno verso Ruffano, con conclusione dell’iniziativa prevista intorno alle 21.30. L’edizione 2026 sarà impreziosita anche da un ricordo destinato a rimanere nel tempo.

Ai primi 200 iscritti, tra pellegrini, camminatori e appassionati delle tradizioni popolari, sarà consegnata una speciale medaglia commemorativa, pensata come un segno tangibile del percorso condiviso. La medaglia reinterpreta la tradizionale conchiglia del pellegrino, simbolo universale del viaggio, della ricerca interiore e dello stesso San Rocco. Legata da un nastro blu intenso, colore che richiama il santo pellegrino, rappresenta il desiderio di custodire nel tempo il significato più autentico dell’esperienza vissuta: il valore del cammino, della fede e dell’incontro con gli altri. La Camminata di San Rocco si conferma così molto più di una passeggiata collettiva.

È un invito a rallentare, ad ascoltare il ritmo dei propri passi e a riscoprire una tradizione che non ha mai smesso di vivere e che, ancora oggi, continua a unire persone, paesi e generazioni. Info: 331 3698792

Inizio modulo

Camminando Insieme APS è un gruppo di cammino di Ruffano nato con l’obiettivo di migliorare lo stile di vita attraverso la camminata. Un’attività semplice, accessibile, gratuita e adatta a tutti, per contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere fisico, mentale e sociale. Il gruppo conta oggi numerosi partecipanti anche dai paesi vicini e organizza 3 uscite settimanali in orario serale, della durata di circa un’ora. Le camminate sono libere, volontarie e senza obblighi: basta solo la voglia di mettersi in movimento.