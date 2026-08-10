Crifiu in concerto martedì 11 agosto a Tricase

TRICASE (Lecce) – Nuova tappa nel Salento del fortunato Community Tour 26 dei Crifiu che sta portando la band salentina in giro nei festival e nelle piazze a promuovere il nuovo singolo Willy e i brani del nuovo album Community oltre che l’uscita dell’Ep Community Remixes. La band sarà in concerto martedì 11 agosto a Tricase (LE) in occasione della Festa di San Vito Martire (Piazza Pisanelli – ore 22.00 – ingresso gratuito). Uno spettacolo live che farà ballare la piazza ed emozionare con le loro hit, le canzoni del nuovo album e il singolo Willy che vede ospiti Yuri e Massimo dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices. La band salentina composta da Antonio Ancora (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.

Il nuovo singolo prende ispirazione dalla storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origine capoverdiana, medaglia d’oro al valore civile alla memoria e promettente calciatore, ucciso durante un brutale pestaggio nel tentativo di difendere un amico. La canzone, muovendo da quell’evento, vuole essere un inno contro la violenza, il bullismo e il razzismo, temi universali di grande attualità.

Oltre agli ospiti Yuri e Massimo dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices, ad arricchire ulteriormente il lavoro, la collaborazione con Us Lecce che ha sposato il progetto dei Crifiu e la loro capacità di dialogare con le nuove generazioni nella consapevolezza che l’unione di musica e sport siano un canale privilegiato per parlare di empatia e solidarietà. Crifiu, Yuri e Massimo dei Nomadi e il bomber di Seria A Nikola Štulić insieme nel videoclip ufficiale girato allo Stadio Via del Mare per raccontare di fairplay e solidarietà sportiva come antidoti ad ogni forma di bullismo e di violenza e per continuare a sognare “un mondo migliore”.

noltre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Community Remixes, il nuovo Ep dei Crifiu che include 4 remix curati da giovani producers e dj italiani come G&LE e 2 Twins e un nome storico della Dub music internazionale, Zion Train. Un lavoro che rivisita la title track del nuovo album dei Crifiu, Community ed esplora territori diversi tra dub, dance, drum&bass, elettronica e contaminazioni. Tra i remix anche la versione di Zion Train guidato da Neil Perch, progetto di origini britanniche e nome leggendario della musica dub e raggae internazionale.

Il concerto di Tricase sarà l’occasione per ascoltare live oltre alle hit della band da Rock & Raï ad Al di là delle nuvole fino a Chi non ha, Nausicaa, Merci i brani dell’ultimo album Community Vol. 1, il nuovo album con 9 canzoni a cui ne seguiranno altrettante per Community Vol. 2 e numerosi ospiti di prestigio dai già citati Yuri e Max dei Nomadi e Sherrita Duran Gospel Voices, i Modena City Ramblers, Lucio Fabbri della Pfm, Pierdavide Carone, Cortese, Antonio Amato e Consuelo Alfieri de La Notte della Taranta), Zouratié Koné.

Un doppio album capace di avere le antenne puntate sul mondo e di raccontarlo in maniera inedita dove al sound riconoscibile della band, un pop colorato e multiculturale, trovano casa incursioni rap, sperimentazioni sonore, testi ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dal mondo, elettronica, potenza rock e leggerezza poetica.

Con milioni di visualizzazioni e ascolti in streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo Maggio di Roma, dello Sziget Festival di Budapest e dei maggiori festival nazionali, torna live e come spesso accade nelle canzoni dei Crifiu, il pop, l’attualità sonora e l’immediatezza radiofonica si intrecciano a contenuti musicali e letterari, a rimandi culturali e sociali che invitano ad allargare lo sguardo. I Crifiu sono una delle band più interessanti che la Puglia sta esportando in tutta Italia grazie a un’originale identità e un potente impatto scenico nei concerti dal vivo, in grado di raccogliere un pubblico sempre più numeroso.

La dimensione live caratterizza la band con spettacoli e allestimenti sempre originali e coinvolgenti che dal vivo raccolgono migliaia di fans. Numerose le collaborazioni della band con artisti nazionali ed internazionali, condividendo palco, retropalco e studio di registrazione con artisti nazionali e internazionali: Nomadi, Mannarino, Caparezza, Vinicio Capossela, Lucio Fabbri (Pfm), Sherrita Duran (Gospel voice di Zucchero), Sud Sound System, Boomdabash, Apres la Classe, Modena City Ramblers, Gang, Giuliano Palma & Bluebeaters, Fabri Fibra, Max Gazzè, Asian Dub Foundation, Massilia Sound System, Lou Dalfin, Mannarino, Il Teatro degli Orrori, Roy Paci & Aretuska, Cisco, Canzoniere Grecanico Salentino, Valerio Jovine e lo scrittore Carlo Lucarelli solo per fare qualche nome.

Un appuntamento da non perdere, quindi, capace di far danzare ed emozionare con lo spettacolo live dei Crifiu. All’interno dell’area eventi Food & beverage.

Start ore 22.00 – Ingresso Gratuito.