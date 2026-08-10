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Ultimi Fuochi Festival a Spongano musica e teatro per parlare di fuga, radici e futuro

L’11 agosto Cristiana Verardo e Rocco Nigro incontrano Hullabaloo – In fuga di Ultimi Fuochi Teatro. Ingresso gratuito

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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