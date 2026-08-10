Ultimi Fuochi Festival a Spongano musica e teatro per parlare di fuga, radici e futuro

SPONGANO (Lecce) – Musica, teatro e una riflessione sul tema della fuga sono al centro del prossimo appuntamento della nona edizione di Ultimi Fuochi Festival, in programma l’11 agosto alle ore 19 in un luogo segreto di Spongano.
Ad aprire la serata sarà l’incontro live tra Cristiana Verardo, cantautrice, e Rocco Nigro, fisarmonicista e compositore che attraversa la tradizione musicale del Sud mettendola in dialogo con sonorità contemporanee.
A seguire, Ultimi Fuochi Teatro presenta Hullabaloo – In fuga, a cura di Alessandra Crocco, con Alessandra Crocco, Luca Hako, Alessandro Miele e i partecipanti alla call pubblica lanciata dalla compagnia: Veronica Fersini, Sonia Marconi, Pierpaolo Marzo, Valeria Morciano, Alessandra Nuzzo e Martina Picci.
Hullabaloo – termine inglese che significa “clamore”, “frastuono” – è un progetto che crea occasioni di incontro intorno ai temi urgenti del presente, per ritrovare, attraverso il teatro, il tempo dell’ascolto condiviso.
In questa occasione, il focus è sulla fuga, intesa non soltanto come partenza, ma come tensione viva tra radici e possibilità, tra desiderio e disillusione, tra il bisogno di andare e quello di restare. Un reading che attraversa le molteplici sfumature della parola “fuga” e arriva a interrogare un fenomeno sempre più presente: l’allontanamento dei giovani dai propri territori di appartenenza.
In scena si intrecciano testi letterari e giornalistici, dati statistici e voci della comunità, insieme al contributo di Salvatore Rizzello, professore ordinario di Economia politica e vicerettore dell’Università del Salento. Ne nasce un racconto corale che mette in dialogo esperienza artistica e riflessione civile, trasformando il teatro in uno spazio di ascolto e confronto.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Spongano, l’appuntamento dell’11 agosto sarà a ingresso gratuito. Una scelta che rafforza la vocazione inclusiva di un progetto nato dal basso e che, negli anni, ha saputo costruire intorno al festival una vera comunità.
Un invito aperto anche a chi non ha ancora vissuto l’esperienza di un tramonto segreto nel segno della musica e del teatro.
Come da tradizione del festival, l’evento si svolgerà in un luogo segreto di Spongano, che sarà svelato a ridosso dell’appuntamento esclusivamente a chi avrà effettuato la prenotazione.
11 AGOSTO – ORE 19
LUOGO SEGRETO – SPONGANO
MUSICA
Cristiana Verardo incontra Rocco Nigro
TEATRO
Ultimi Fuochi Teatro
Hullabaloo – In fuga
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria
Tel. 388 1271999
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