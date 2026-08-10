Martedì 11 agosto “Scordàti” della compagnia Eccentrici Dadarò per l’anteprima della rassegna Briciole

COLLEPASSO (Lecce) – Uno spettacolo per bambine, bambini e famiglie, capace di coinvolgere persone di ogni età attraverso comicità, poesia, acrobazie, musica e atmosfere circensi. Martedì 11 agosto alle 20:45 nell’atrio di Palazzo Baronale a Collepasso, l’anteprima della terza edizione di Briciole ospita “Scordàti”, nuova produzione della compagnia Eccentrici Dadarò. La serata anticipa il ritorno della rassegna organizzata dal Comune di Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano e il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei.

Scritto e interpretato da Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti, con l’occhio esterno di Francesca Zoccarato, le musiche sono di Marco Pagani, i costumi di Giulia Rossi, la scenografia di Gisella Butera e Matilde Gori (Atelier di Scenografia Zaches), “Scordàti” racconta di tre clown, un tempo stelle del leggendario Circo Incomica, che vivono ormai nella loro vecchia roulotte, circondati da costumi, attrezzi e ricordi. Ogni mattina la sveglia suona e loro si preparano come sempre, pronti a partire e a inseguire ancora il sogno del circo. Ma un giorno il tendone non c’è più: il mondo è andato avanti e loro sono rimasti indietro, sospesi in un paesaggio che sembra uscito da un sogno felliniano. Tra cianfrusaglie, silenzi e nostalgiche melodie, l’attesa si trasforma in gioco e ogni gesto quotidiano diventa un piccolo numero tenero e surreale. Tra risate, improbabili acrobazie e momenti di commozione, i protagonisti scoprono che la luce più autentica non è quella dei riflettori, ma quella dello stare insieme e del saper riconoscere la bellezza delle cose semplici. “Scordàti” recupera così l’immaginario del circo d’altri tempi per costruire un racconto delicato sull’amicizia, sulla memoria e sulla capacità di fermarsi. Un invito a guardare il mondo con uno sguardo ancora capace di stupirsi. La produzione ha ricevuto la Menzione Speciale a Festebà 2025 – XVIII Festival Nazionale Teatro Ragazzi, per l’abilità mimica degli interpreti, la sintonia scenica e la capacità di coniugare gentilezza, tenerezza e grande coordinazione fisica ed emotiva.

SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI

Il sistema integrato di educazione e di istruzione (0-6 anni), intende promuovere la collaborazione pedagogica e organizzativa tra i soggetti portatori di educazione professionale, riunendo attorno allo stesso tavolo i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia (statali e paritari) esistenti sul territorio e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria con

messaggio WhatsApp 3285317676 – 3483725001.