Oltre la scena: il teatro entra a scuola come strumento di crescita, relazione e inclusione

LECCE – Il 28 agosto al Museo Castromediano di Lecce un incontro dedicato a dirigenti scolastici e docenti per approfondire il valore educativo dell’esperienza teatrale. Al centro, soft skills, relazioni, empatia e formazione delle nuove generazioni. La scuola di oggi non può più limitarsi alla semplice trasmissione del sapere. Accanto alle competenze disciplinari, digitali e tecnologiche, è chiamata sempre più a prendersi cura della dimensione relazionale, affettiva, sociale ed educativa degli studenti, accompagnandoli nella costruzione di una personalità consapevole e capace di vivere la complessità del presente. È da questa convinzione che nasce “Oltre la scena – Il teatro come risorsa pedagogica e formativa nella scuola”, l’iniziativa in programma venerdì 28 agosto 2026, dalle ore 18 alle 20, presso il Museo Castromediano di Lecce, in viale Gallipoli 28.

L’evento, rivolto a dirigenti scolastici e docenti, propone una riflessione sul ruolo che il teatro può assumere all’interno dei percorsi educativi e didattici, non soltanto spettacolo, dunque, ma esperienza formativa capace di coinvolgere la persona nella sua interezza. Attraverso il gioco dei ruoli, l’immedesimazione, il racconto, le storie e le narrazioni, il teatro permette infatti di sperimentare punti di vista differenti, di entrare simbolicamente nell’esperienza dell’altro e di sviluppare capacità di ascolto, empatia, cooperazione e consapevolezza emotiva. In questo senso, educare al teatro significa anche educare all’alterità: imparare a guardare il mondo con occhi diversi dai propri e riconoscere nell’altro una storia, una sensibilità e una prospettiva che meritano attenzione. Un’esigenza che si inserisce pienamente nel dibattito contemporaneo sulla scuola e sulla necessità di promuovere, accanto agli apprendimenti tradizionali, quelle competenze personali e sociali spesso definite soft skills o competenze non cognitive: capacità di comunicare, collaborare, gestire le emozioni, affrontare le difficoltà, assumere responsabilità e costruire relazioni positive.

La sfida educativa, oggi, è infatti quella di formare nuove generazioni non solo preparate sul piano delle conoscenze, ma capaci di abitare una società sempre più complessa secondo principi di inclusione, equità, solidarietà e rispetto delle differenze. Il teatro, proprio creatore di uno spazio protetto nel quale sperimentare situazioni, emozioni e relazioni, può diventare uno degli strumenti più efficaci per perseguire questo obiettivo. “Oltre la scena” non sarà però soltanto un momento di confronto teorico, durante la serata i partecipanti saranno coinvolti direttamente in brevi simulazioni ed esperienze teatrali, sperimentando in prima persona alcune delle possibilità che il linguaggio scenico può offrire alla pratica educativa. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche un corso formativo teatrale per docenti “Oltre la scena” e lo spettacolo teatrale “Quelli della 3ª B”, interverranno la pedagogista ANPE Tiziana Conte; Anna Rita Carati dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rina Durante”; Loredana Capone presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia; Giovanni Santoro presidente dell’associazione Liberamente; e Vincenza De Rinaldis presidente dell’Accademia Thymós.

L”evento e il progetto patrocinati dall’ ANPE vuole dunque aprire uno spazio di confronto su una domanda ormai centrale per il mondo dell’istruzione: quali strumenti servono alla scuola per educare davvero la persona, oltre che trasmettere conoscenze? Il teatro può essere una delle risposte, perché salire simbolicamente su una scena significa imparare a esporsi, ad ascoltare, a collaborare, a riconoscere le emozioni proprie e altrui, significa scoprire che ogni storia può essere osservata da prospettive differenti e che comprendere l’altro è una competenza che può e deve essere educata. Andare “oltre la scena”, allora, significa andare oltre il teatro inteso esclusivamente come rappresentazione, riconoscerne il valore come laboratorio di umanità, luogo di relazione e strumento pedagogico capace di contribuire alla costruzione di una scuola più attenta, inclusiva e solidale.