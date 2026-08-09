Tentata spaccata con l’auto-ariete al bar della stazione di servizio: il colpo fallisce

SPECCHIA (Lecce) – Spaccata fallita nella notte alla periferia di Specchia. I malviventi hanno preso di mira la caffetteria “Luna Rossa”, situata all’interno dell’area di servizio lungo la strada provinciale che collega il centro abitato a Lucugnano.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la banda ha utilizzato una vettura a mo’ di ariete lanciandola a tutta velocità contro la saracinesca dell’esercizio, gestito da un 43enne del posto, nel tentativo di aprirsi un varco ed entrare nei locali. L’impatto ha però fatto scattare immediatamente il sistema d’allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata.

L’attivazione delle sirene e il tempestivo allarme hanno costretto i malviventi ad abbandonare i piani e a fuggire a mani vuote prima dell’arrivo delle guardie giurate. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini.

Ingenti i danni materiali causati alla struttura, ancora in fase di quantificazione, mentre l’attività commerciale non risulterebbe coperta da polizza assicurativa per questo tipo di eventi.

I militari sono al lavoro per individuare il veicolo utilizzato per il raid e risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.