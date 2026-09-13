A proposito di Antonio Iacopo Ferrari e la sua “Apologia paradossica della città di Lecce”

A Lecce, nel centro storico, nei paraggi di Porta San Biagio, vi è una via intitolata ad un personaggio illustre nella vita culturale cittadina nel Cinquecento.

Mi riferisco allo scrittore e giureconsulto Iacopo Antonio Ferrari.

Nato a Lecce il 24 luglio 1507, si laureò in legge nell’Università di Bologna, dove ebbe per maestro il celebre Ippolito Marsilio.

Un’ampia e precisa biografia fu tracciata da Domenico De Angelis, scrupoloso biografo dalla vasta produzione letteraria. In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. anche Carlo Stasi, Dizionario Enciclopedico dei Salentini, Grifo Editore, 2018, vol.I, pp. 420-421.

In “Le Vite de’ letterati salentini”, il De Angelis collocò il Ferrari accanto a Frate Roberto Caracciolo, a Scipione Ammirato, lo storico mediceo, ad Antonio De Ferraris, detto il Galateo, celebre umanista di Terra d’Otranto, e ad Ascanio Grandi, per citarne alcuni.

Noto per l’erudizione e versatilità nei campi più disparati ( la composizione poetica, l’agiografia , la storia e gli ambiti giuridici), il Ferrari scrisse varie opere, molte andate disperse, ma sarà l'”Apologia paradossica della città di Lecce”, a garantirgli la postuma notorietà.

La prima edizione del libro fu realizzata dalla stamperia di Tommaso Mazzei nel 1707, a cura di Giusto Palma, oltre un secolo dopo la scomparsa dell’autore.

Il Palma, principe della nota Accademia Degli Spioni, definì il Ferrari “unico e celebre Scrittore tra quanti mai altri ne avessero ampiamente, e con molta loro lode, scritto le cose della Città di Lecce..”.

La tesi che il Ferrari intese dimostrare, sotto forma di allegazione giuridica, era la precedenza di Lecce nei Parlamenti generali del Regno, rispetto a tutte le città meridionali, eccetto Napoli.

Alessandro Laporta, che ha curato la ristampa nel 1977 dell’opera, per i tipi di Lorenzo Capone Editore, dopo aver sottolineato che lo stile non è tra i più piacevoli, e la pagina non scorre facile, ha sottolineato che “i pensieri sono corposi e le tesi ardite”, aggiungendo che ” è innegabile che l’Apologia si regga su una solida struttura. In questo panorama in cui prevalgono le tinte fosche, si possono intravedere qua e là dei bagliori, e si rivelano ( non rare) di tanto in tanto alcune gemme come quelle in cui narra con accorati toni le vicende della Regina Maria D’Enghien ( pp. 565- 618) , o quell’altra in cui descrive la virtù della pietra locale ( pag.85)”.

O anche, aggiunge Laporta, quella in cui il Ferrari offre di Lecce una bella descrizione ( pag.530) :

“(Lecce) col suo Tribunale e molti altri Tribunali Reggi, con moltitudine di Dottori, Medici, Proccuratori, Notaj e Scrivani, che pare essere un’altra Napoli; con tante spezierie, mercatanti di ogni sorta, orefici ed artigiani di ogni qualità, Dipintori e Scultori, che pare un’altra Roma; Mercatanti cittadini e forestieri, che pare una Venezia; bottegai ed infiniti negozianti di ogni parte del mondo, affezionata de’ forestieri, dotata di giardini infiniti, masserie e villaggi in tanto numero, che per ogni banda del suo territorio non ci si veggono altro che abitazioni, circondata di belli baloardi, bastioni e muraglie, che si può pareggiare con qualsivoglia città del Regno e forse di fuora, con tali palagi dentro e fuora la città, che Capua non può in niun modo competere».

È evidente, come sottolinea il Laporta, “un’altra caratteristica del Ferrari: il profondo, quasi viscerale, attaccamento alla città che gli aveva dato i natali, che egli ha presente innanzi a sé industriosam, pullulante di vita, celebre per accadimenti storici del passato, orgogliosa del suo presente, sicura di primeggiare tra le altre del Regno; che magicamente ricrea con minuzia fino a muoversi per le sue strade e per le piazze, visitandone le chiese, percorrendo e con l’immaginazione i monumenti e le vetuste testimonianze di un passato di gloria; pur senza allontanarsi dal suo domicilio che – lo abbiamo detto – era Napoli, ma avrebbe potuto essere qualsiasi altro paese del mondo d’allora, sarebbe stato lo stesso”.

Il Ferrari si spense a Napoli nel 1588.