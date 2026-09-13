Calimera lascia “Avviso Pubblico”, rete antimafia e legalità, esplode la protesta: opposizioni e associazioni chiedono il dietrofront

CALIMERA – Non è una semplice rinuncia a una tessera associativa e nemmeno, sostengono le opposizioni, una questione riducibile al risparmio di poche centinaia di euro. La decisione dell’amministrazione comunale di Calimera di recedere da “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione” ha aperto uno scontro politico destinato ad allargarsi, coinvolgendo gruppi consiliari, associazioni antiracket e la famiglia di Antonio Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. A sollevare il caso sono stati i consiglieri Virginia Panese e Antonio Montinaro del gruppo “Calimera in Comune”, dopo la determina del 10 settembre con cui è stato formalizzato il recesso. Una scelta dalla quale il gruppo si dissocia completamente, giudicandola grave sia nel merito sia nel metodo e chiedendone l’annullamento immediato.



Il punto centrale della contestazione è il valore simbolico che l’adesione ad Avviso Pubblico assume in un paese come Calimera. Qui è nato Antonio Montinaro, qui operano realtà impegnate sul fronte dell’antiracket e della legalità, qui una piazza è stata intitolata ad Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato nel 2010, e da anni vengono promossi nelle scuole percorsi sulla memoria delle vittime delle mafie e sull’impegno civile. Per “Calimera in Comune”, dunque, uscire dalla rete nazionale significa interrompere un percorso che appartiene alla storia recente e all’identità della comunità. L’adesione, ricordano i consiglieri, era stata deliberata dal Consiglio comunale il 24 maggio 2016, alla presenza di don Luigi Ciotti, nei giorni in cui in piazza del Sole era esposta la teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, l’auto della scorta di Falcone distrutta nell’attentato di Capaci. Ed è proprio sul piano procedurale che l’opposizione concentra un’altra parte dell’attacco: secondo Panese e Montinaro, un atto assunto dal Consiglio comunale non potrebbe essere superato attraverso una semplice determinazione o una comunicazione di recesso, ma richiederebbe un nuovo pronunciamento dell’assemblea consiliare.



Per questo chiedono al sindaco di riferire in aula e di riportare immediatamente Calimera dentro Avviso Pubblico. A rendere ancora più acceso il confronto è intervenuta Matilde Montinaro, sorella di Antonio. “Non si tratta semplicemente di rinunciare a un’adesione o di risparmiare 600 euro all’anno – ha scritto –. Si tratta di scegliere se un’Amministrazione vuole continuare a riconoscersi, anche concretamente, nella lotta alle mafie”. Per Matilde Montinaro la decisione assume un significato ancora più forte proprio perché riguarda il paese di suo fratello: “La lotta alle mafie non si fa solo con le commemorazioni, le manifestazioni e le parole. Si fa anche attraverso le scelte quotidiane”. E aggiunge che, a Calimera, “certe scelte hanno un peso e un significato che vanno ben oltre i 600 euro”. Sul caso è intervenuta anche ACEA, l’Associazione antiracket della provincia di Lecce, che ha espresso rammarico per l’uscita dalla rete.



“Una comunità che ha vissuto la violenza mafiosa e che ha fatto della memoria e della legalità un tratto identitario merita di continuare a far parte di queste reti”, afferma l’associazione, ribadendo che “la lotta al racket e alle mafie non è un adempimento burocratico: è una scelta di campo”. Alla protesta si è aggiunto poi il gruppo “Kalimera Sti Kardia”, attraverso una nota dell’ex sindaco Gianluca Tommasi. L’ex primo cittadino rivendica la scelta compiuta durante la precedente amministrazione di restare all’interno di Avviso Pubblico, considerandola coerente con il ruolo delle istituzioni locali nel promuovere legalità, giustizia e solidarietà. “Calimera porta addosso ferite profonde legate alla mafia e alla criminalità contro le quali da sempre ci battiamo”, sottolinea Tommasi, che interpreta il recesso come una precisa scelta politica dell’attuale amministrazione Mattei. “Kalimera Sti Kardia – conclude – si dissocia in maniera chiara e profonda”. La polemica, quindi, ormai supera i confini del Consiglio comunale. Da una parte c’è un provvedimento amministrativo che sancisce l’uscita dalla rete, dall’altra cresce un fronte che chiede di cancellarlo, riportando la questione nell’aula consiliare e trasformando il caso in un confronto più ampio sul significato concreto che Calimera intende attribuire, oggi, alla memoria di Antonio Montinaro e all’impegno istituzionale contro mafie e corruzione. Il sindaco Giuseppe Mattei ha sp che questo atto non significa arretrare dall’impegno per la legalità e contro le mafie, ma si tratta solo di una decisione amministrativa di revisione delle partecipazioni esterne. Il primo cittadino ha sottolineato che sono solo 5 i comuni salentini aderenti e che non si registrano attività legate ad “Avviso Pubblico” sul territorio di Calimera recenti.