Alliste, progetti per un mare realmente più accessibile: via ai lavori nei prossimi giorni nelle località Cisternella e Pilella

È stato finanziato con 50mila euro il progetto presentato dal Comune di Alliste, guidato dal sindaco Renato Rizzo, per rendere la costa più accessibile, sicura e inclusiva, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a chi incontra diﬃcoltà nell’accesso al mare. L’intervento, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Mare Democratico”, interesserà la marina di Capilungo, nello specifico le località Cisternella e Pilella, dove la presenza di scogli rende oggi diﬃcoltoso raggiungere l’acqua, soprattutto per le persone con mobilità ridotta. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e prevedono l’installazione di passerelle per facilitare l’accesso al mare da parte di tutti. Il progetto è stato più volte preso come esempio dalla Regione Puglia per l’attenzione rivolta all’abbattimento delle barriere e alla promozione di un litorale più inclusivo, nel segno dell’accessibilità e delle pari opportunità.

A rendere possibile questo percorso è stato anche il contributo di Vitruvio Srl Società Benefit, che ha aﬃancato l’amministrazione comunale (la Rup, architetto Claudia Carrisi e il progettista Roberto Briganti) nella progettazione dell’intervento, mettendo a disposizione competenze tecniche e capacità progettuale e lavorando in stretta sinergia con gli uﬃci tecnici comunali.

Il progetto prevede l’innovativa introduzione di piattaforme galleggianti modulari in Hdpe e passerelle in alluminio di raccordo, pensate per creare un collegamento accessibile e sicuro verso il mare e superare le attuali criticità legate alla conformazione della costa, per garantire realmente anche alle persone con disabilità la possibilità di entrare materialmente in mare. A completare l’intervento è prevista anche una cartellonistica accessibile e multilingue, per rendere più chiara e inclusiva la fruizione degli spazi e dei servizi.

Il valore del progetto risiede nella capacità di tradurre un’esigenza del territorio in una soluzione progettuale orientata all’accessibilità, alla sicurezza e alla valorizzazione della costa. In questo percorso, Vitruvio ha svolto un ruolo di supporto tecnico e progettuale, contribuendo a dare forma agli obiettivi dell’amministrazione e a costruire una proposta coerente con le caratteristiche e le esigenze del territorio. La collaborazione tra Comune di Alliste e Vitruvio Srl Società Benefit si inserisce proprio in questa visione, mettendo insieme conoscenza del territorio, competenze tecniche e capacità progettuale per costruire una costa più inclusiva, sostenibile e attrattiva.