OgniBene, scontro senza tregua: domani il raduno, sinistra in campo. Salvemini accusa Pagliaro di diffamazione, FdI replica

LECCE – Alla vigilia della mobilitazione dei cittadini, il caso OgniBene continua ad alimentare uno scontro politico sempre più acceso. Domani, giovedì 24 settembre, alle 18, nel giardino degli Agostiniani, lettori, frequentatori della biblioteca e forze politiche si ritroveranno per contestare la delibera con cui la giunta Poli Bortone ha stabilito che la programmazione annuale della biblioteca e le successive modifiche debbano essere sottoposte all’approvazione dell’esecutivo comunale. La delibera 381 del 17 settembre modifica infatti il precedente assetto, nel quale la gestione della programmazione era affidata agli uffici nell’ambito degli indirizzi amministrativi. Ad accendere nuovamente la miccia è Carlo Salvemini, che risponde duramente al consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, autore nelle ultime ore di un intervento nel quale ha parlato, tra l’altro, di “controllo bolscevico” e di uno spazio culturale utilizzato in maniera esclusiva da una parte politica.

“Ho letto gli insulti di Paolo Pagliaro rivolti alla Biblioteca OgniBene. Non riesco a definirli diversamente. Parla di ‘controllo bolscevico’, ‘fortini di potere’, ‘propaganda’, ‘amici degli amici’. Parole diffamatorie. Che chiunque abbia una volta visitato la Biblioteca di OgniBene proverebbe vergogna a utilizzare”, attacca l’ex sindaco. Salvemini sostiene che non si tratti più di semplice critica politica: “Pagliaro non attacca un avversario politico, ma chi ha la responsabilità di organizzare e gestire un servizio pubblico, quale è una biblioteca civica. Oltrepassando platealmente verità dei fatti, continenza e pertinenza”. E mette in fila quelli che considera elementi mai dimostrati: “Nessuna associazione esclusa indicata. Nessuna iniziativa censurata. Nessuna richiesta respinta per ragioni politiche. Nessun episodio che dimostri che la biblioteca sia stata il ‘feudo’ che lui descrive. Questa è semplicemente diffamazione”.

L’ex primo cittadino chiama in causa anche la struttura amministrativa del Comune: “Quando il capogruppo regionale di FDI scredita pubblicamente il lavoro di chi quella biblioteca l’ha diretta e gestita professionalmente ogni giorno, mi aspetto che il primo a ricordare pubblicamente i fatti sia il dirigente del settore: i risultati raggiunti, le procedure seguite, il lavoro del personale, le collaborazioni costruite, i riconoscimenti ricevuti. Non per entrare nello scontro politico. Per difendere la dignità professionale di un servizio pubblico e delle persone che vi lavorano. Senza delegare questo compito solo a chi, in questi anni, OgniBene l’ha frequentata, vissuta e resa quello che è diventata”.

La replica di Fratelli d’Italia arriva compatta dai consiglieri comunali Andrea Pasquino, capogruppo, Fabiola De Giovanni, Monica Faggiano, Massimo Fragola, Gianmaria Greco, Carlo Mignone, Gianmarco Pagliaro e Oronzino Tramacere. “Di fronte alla reazione stizzita e fuori luogo del consigliere Carlo Salvemini, corre l’obbligo di fare chiarezza per rispetto dei cittadini leccesi e per ristabilire la verità dei fatti”, scrivono. Secondo FdI, Salvemini tenterebbe di trasformare una critica politica in un attacco ai lavoratori: “Nessuno ha mai messo in discussione il valore dello spazio, la professionalità dei dipendenti comunali o il lavoro degli operatori che quotidianamente svolgono il proprio dovere all’interno della biblioteca. A loro va il nostro pieno e incondizionato rispetto”. Il bersaglio, precisano, sarebbe invece la gestione politica della cultura negli anni precedenti: “Ciò che il consigliere Pagliaro ha lucidamente evidenziato – e che noi come Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ribadiamo con assoluta fermezza – è un dato di natura politica: per anni la sinistra leccese e pugliese ha considerato i contenitori culturali e la relativa programmazione come un proprio esclusivo monopolio ideologico, orientando risorse e spazi verso una ben precisa e circoscritta area di riferimento”.

I consiglieri difendono quindi la scelta dell’amministrazione: “È grottesco che oggi Salvemini gridi allo ‘scandalo’ o alla ‘censura’ di fronte a una delibera di Giunta che fa semplicemente ciò che la legge e il buon senso impongono: esercitare il ruolo di indirizzo, pianificazione e controllo che spetta a un’amministrazione democraticamente eletta dai cittadini. Un’amministrazione ha il dovere e il diritto di vagliare le linee programmatiche di ciò che viene finanziato con i soldi di tutti i contribuenti leccesi, garantendo trasparenza, equilibrio e vero pluralismo”. Il gruppo di FdI esprime infine “la massima solidarietà” a Pagliaro e sostiene che la giunta Poli Bortone stia “restituendo al Comune di Lecce la sua naturale funzione di guida e garanzia per tutti”. La posizione è in linea con quella già espressa pubblicamente da Pagliaro, che ha rivendicato come legittimo il vaglio della giunta sulla programmazione.

Intanto cresce la mobilitazione per domani. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha annunciato la propria adesione all’iniziativa dei cittadini, chiedendo il ritiro della delibera. “La cultura non è un terreno da conquistare”, sostiene il Pd, che contesta l’impostazione emersa nelle dichiarazioni di esponenti del centrodestra: “Pensare alla cultura come a un territorio occupato dall’avversario significa concepirla come un territorio da riconquistare. E quando dalla polemica sui presunti ‘feudi’ si passa alla rivendicazione del diritto della Giunta di vagliare la programmazione culturale, la presunta tutela del pluralismo esercitata di fatto con il controllo politico”. Per i democratici “il pluralismo è il contrario. Non si realizza sostituendo una presunta egemonia con un indirizzo imposto dall’alto, ma garantendo autonomia, apertura, competenza e libertà di proposta”. La nuova disciplina prevede effettivamente l’approvazione annuale della programmazione da parte della giunta e il passaggio dall’esecutivo anche delle successive modifiche.

Nel dibattito entra anche Angelo Sirsi, coordinatore provinciale di Italia Viva–Casa Riformista, che allarga il ragionamento alla politica culturale nazionale. “C’è un paradosso che attraversa tutta l’azione della destra dal ministro Alessandro Giuli fino alla sindaca di Lecce e al consigliere regionale Pagliaro. Vorrebbero imporre una propria cultura. Il problema è che questa cultura, semplicemente, non esiste”, sostiene Sirsi, che accusa il centrodestra di tentare di sostituire il confronto culturale con l’autorità politica. “Oggi questo vuoto si fa progetto politico. E proprio perché non si riesce a vincere sul terreno del dibattito, delle idee, dei libri, delle università, dei teatri, si tenta di vincere per legge. È il metodo Giuli. Non si propone, si dispone. Non si convince, si occupa”. Sirsi lega quindi la sua critica direttamente alla vicenda leccese: “Non serve bruciare i libri se puoi togliere i fondi, cambiare con una delibera e riscrivere le linee guida, escludere un progetto perché ‘non coerente con i valori’. O con le linee programmatiche come ha fatto la giunta Poli. È una censura più pulita, da burocrate, ma più efficace. Non fa rumore, fa deserto. La cultura non si impone. Si genera. Nasce dal basso, nelle periferie, nelle contraddizioni, nei conflitti. Un ministro può non finanziare un film, non può decretare che sia bello. Così come un sindaco può per delibera decidere gli eventi che ‘rientrano nelle sue linee programmatiche’, ma non può obbligarci ad andare a vederli”.

Il confronto, dunque, si sposta ora dal Palazzo alla piazza. Domani agli Agostiniani cittadini e forze politiche contrarie alla nuova impostazione proveranno a trasformare la protesta in una risposta organizzata alla delibera. La maggioranza, invece, continua a rivendicare la scelta come esercizio delle prerogative dell’amministrazione e garanzia di pluralismo. Due letture opposte dello stesso provvedimento, diventato in pochi giorni uno dei principali terreni dello scontro politico cittadino.