Scontro tra Mercedes e auto dei Carabinieri, tre feriti, due sono militari dell’Arma

Nord Salento – Tre feriti, tra i quali due carabinieri, e due auto danneggiate.

Lo scontro si è verificato in mattinata, attorno alle 11.30, lungo la strada provinciale che collega Carmiano a Leverano. Coinvolte una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e una Mercedes.

La vettura con a bordo i militari dell’Arma si dirigeva in direzione Carmiano quando, all’altezza dell’incrocio per “il Turriso”, si è scontrata con il Mercedes, condotto un 48enne di Brindisi. Quest’ultima, in seguito all’impatto, si è anche ribaltata di lato.

Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118, che hanno soccorso i due carabinieri e il guidatore dell’altra auto. Ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Carmiano per i rilievi del caso.