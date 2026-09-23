Scontro tra Mercedes e auto dei Carabinieri, tre feriti, due sono militari dell’Arma

Nord Salento – Tre feriti, tra i quali due carabinieri, e due auto danneggiate.
Lo scontro si è verificato in mattinata, attorno alle 11.30, lungo la strada provinciale che collega Carmiano a Leverano. Coinvolte una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e una Mercedes.
La vettura con a bordo i militari dell’Arma si dirigeva in direzione Carmiano quando, all’altezza dell’incrocio per “il Turriso”, si è scontrata con il Mercedes, condotto un 48enne di Brindisi. Quest’ultima, in seguito all’impatto, si è anche ribaltata di lato.
Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118, che hanno soccorso i due carabinieri e il guidatore dell’altra auto. Ma le loro condizioni non destano preoccupazione.
Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Carmiano per i rilievi del caso.
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