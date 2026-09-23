Trump all’Onu: “Putin fermi la guerra”. E lancia l’ultimatum all’Iran

Donald Trump lancia l’ennesima sfida ai leader mondiali dal palco all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, “più forte che mai” e dove “l’età dell’oro” per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all’Iran lancia l’ennesimo ultimatum: ‘O l’accordo dopo le midterm o li anniento’. Poi l’attacco a Cuba, ‘uno Stato “fallito che cadrà”, con la delegazione dell’Avana che alle sue parole abbandona l’aula.

“Devo decidere se annientare l’Iran o fare un accordo. E se li devo annientare, lo farò rapidamente. Ma sono convinto che faranno l’accordo dopo le elezioni”, ha tuonato, mostrando di preferire ancora una volta i toni minacciosi alla diplomazia.