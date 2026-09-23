Inferno sulla Statale: prima l’incendio e poi gli incidenti stradali, tre feriti, uno più grave

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Melissano-Felline (Lecce) – Prima un vasto incendio e poi, probabilmente a causa del denso fumo e della scarsa visibilità un maxi-tamponamento tra diversi mezzi con tre feriti, uno dei quali in codice rosso.

Uno scenario infernale, insomma, quello che si è presentato qualche ora fa lungo la Statale 274, che collega Gallipoli e Leuca, nei pressi dello svincolo per Melissano-Felline.

L’incendio ha colpito la vegetazione circostante, ma le fiamme sono arrivate fino ai margini dell’importante arteria. Per questo, a causa del fumo, un camion, che percorreva la Statale e trasportava cavalli, ha tamponato un furgoncino che, a sua volta, è rimasto incastrato sotto un altro mezzo pesante.

Scattato subito l’allarme, oltre agli operatori del 118, sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il conducente ferito dalle lamiere accartocciate: per questo una parte del camion è stata addirittura tagliata.

Risultato altri due feriti, uno dei quali appunto più grave e subito trasportato, in ambulanza, in ospedale. Nel camion erano presenti sei cavalli, che non hanno riportato ferite.

Poi, mentre i vigili del fuoco continuavano le operazioni di spegnimento dell’incendio, un’altra auto è giunta ad alta velocità e ha tamponato due macchine e un furgoncino di un corriere per la consegna di pacchi.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, perché la Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia.