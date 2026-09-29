Caso Orlandi: Bruno Bosco rompe il silenzio a Filorosso: “L’uomo dell’Avon? Tutto inventato

“È tutto sbagliato, quello che è scritto là, tutto sbagliato. Tutto inventato, è tutto inventato”. Sono le dichiarazioni esclusive di Bruno Bosco, uno degli ultimi testimoni ad aver visto Emanuela Orlandi il giorno della sua scomparsa, raccolte da Gabriele D’Angelo per Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in onda questa sera su Rai 3 e RaiPlay, e anticipate sui profili social della trasmissione.

Per la prima volta dopo oltre quarant’anni, l’ex poliziotto rompe il silenzio e mette in discussione una delle ricostruzioni storiche del caso Orlandi: quella dell’incontro tra la quindicenne vaticana e il cosiddetto “uomo della Avon”, figura sulla quale investigatori e magistrati hanno concentrato l’attenzione per decenni.

Bosco, considerato l’unico testimone ancora in vita di quella scena, contesta infatti quanto attribuitogli nei verbali dell’epoca. “Ci sono tante cose che io non ho scritto”, afferma, arrivando inoltre a prendere le distanze dall’identikit che per anni è stato associato alle sue dichiarazioni: “Quale identikit? Chi l’ha fatto mai?”.

Nel confronto con l’inviato di Filorosso, l’ex agente lascia anche intendere di conoscere particolari mai emersi pubblicamente: “Se apro la bocca la faccio scappare”, dice. E a chi gli chiede perché non voglia contribuire a fare luce sulla sparizione di Emanuela Orlandi replica: “Ma lei risolve il problema?”. Bosco si spinge poi oltre, sostenendo: “È informato chi doveva essere informato, lei non si preoccupi”. Dichiarazioni destinate a suscitare nuove polemiche e nuovi interrogativi su uno dei più grandi misteri italiani. Prima dell’intervista a Filorosso, Bosco era stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori in un’audizione che, su sua richiesta, è stata secretata.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai