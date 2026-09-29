Trovato con 50 grammi di eroina e due bilancini di precisione, 52enne finisce nei guai

Lecce – Scoperto con la droga e con due bilancini di precisione, un 52enne finisce nei guai.

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle piazze di spaccio e alla criminalità diffusa nel capoluogo salentino. Un’azione incessante che traduce in presenza vigile e costante sul territorio le linee strategiche condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, orientate a restituire serenità e vivibilità ai quartieri della città.

È in questo quadro di capillare controllo del territorio che, nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce hanno portato a termine un nuovo importante intervento. Durante uno dei consueti pattugliamenti lungo le vie cittadine, snodo fondamentale per la prevenzione e il pronto intervento, i militari hanno proceduto al controllo del 52enne del posto.

L’atteggiamento dell’uomo e l’intuito investigativo dei Carabinieri hanno spinto i militari dell’Arma ad approfondire la verifica. L’ispezione ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di eroina e due bilancini di precisione, presunti strumenti tipici utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della sostanza destinata verosimilmente alla vendita al dettaglio.

Il tempestivo sequestro dello stupefacente ha consentito di sottrarre alla rete dello spaccio locale un quantitativo di droga che avrebbe altrimenti alimentato il mercato illecito cittadino.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

L’operazione si inserisce in una più ampia e articolata strategia di presenza dinamica fortemente voluta dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce. Un presidio costante che punta non solo alla repressione dei reati, ma a riaffermare la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini e la ferma volontà di eliminare ogni sacca di illegalità dal tessuto urbano.