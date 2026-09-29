Lo stilista salentino Gianni Calignano alla Milano Fashion Week con una collezione ispirata alla natura e contro la moda usa e getta

MILANO – Gianni Calignano alla Milano Fashion Week. Domenica 27 settembre ha presentato la sua nuova collezione ispirata alla natura. È stato lo special guest della X° edizione del Milano Fashion Show di Steven G. Torrisi svoltosi nell’area Pergolesi. Qui ha portato 10 abiti realizzati con soli tessuti naturali, dall’organza al broccato al puro cotone. I colori richiamano i principali elementi della natura, il turchese del mare, il verde smeraldo dei boschi e l’oro dei campi di grano. “Così vorrei mandare il mio messaggio contro la moda usa e getta: purtroppo non è scontato dirlo, bisogna appellarsi alla resistenza dell’artigianalità e del Made in Italy. Creo modelli senza tempo, pensandoli oggi ma immaginandoli nel futuro: possono essere indossati nel corso degli anni e tramandati di madre in figlia e così via, conservando intatta la loro modernità” dice Calignano, il primo stilista pugliese ad aver portato la propria alta moda a Roma nei più grandi eventi internazionali negli anni ’90.

Tra i suoi ospiti ieri, la ballerina salentina Nicoletta Manni e il marito Timofej Andrijashenko, rispettivamente etoile e primo ballerino del teatro alla Scala, entrambi con indosso abiti firmati da Calignano, con cui condividono una profonda amicizia. Con loro anche altri ballerini dello storico teatro meneghino.