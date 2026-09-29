Meteo domani 30 settembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con molta nuvolosità al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nubi al Nord-Ovest con possibili anche dei piovaschi specie sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile sulle coste toscane.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna, ancora cieli prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvoloso invece sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord ed in lieve calo al Sud, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.

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