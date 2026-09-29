Va alla Longobarda la Supercoppa di calcio a 11 Uisp Lecce

Lecce – Si è conclusa la finale di Supercoppa tra Team Maggiore Arreda e Longobarda per il campionato di Calcio a 11 della Uisp Lecce.

Il risultato finale è stato di 2-2 nei tempi regolamentari. Per i marcatori: Montefusco e Marilungo per il Team Maggiore; Bracale e Marzano per la Longobarda.

La Longobarda dunque esce vincitrice per 3-1 dopo i calci di rigore.

È stata una grande partita, di un livello sicuramente non amatoriale, con in campo calciatori che hanno giocato anche in serie A come Zappacosta, Marilungo e Baclet anche per il Team Maggiore e tanti altri che hanno calcato campi professionistici.

Partita corretta e dal tasso tecnico molto alto.

Per Antonio Faraco, del calcio nazionale Uisp, vanno i “complimenti alla Longobarda per il titolo vinto e i complimenti al Team Maggiore che, nonostante una sconfitta forse non meritata, ha colpito tre legni e sciupato diverse occasioni. La Longobarda ne ha approfittato con i suoi giocatori di esperienza, come Marzano, che al suo ingresso in campo ha spaccato la partita”.