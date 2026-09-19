Di Francesco chiede coraggio col Milan e spiega il compito dei terzini

LECCE – “Solidità e atteggiamento”. Eusebio Di Francesco indica la strada alla vigilia della sfida con il Milan. Il Lecce cerca continuità dopo la vittoria con il Monza, ma il tecnico chiede un passo avanti soprattutto sul piano della personalità.

“Non sono contento perché so che questa squadra può fare di più”, ammette Di Francesco, che ha lavorato sugli errori dell’ultima gara: meno concessioni, maggiore attenzione difensiva e più profondità quando si riparte. “Bisogna concedere meno agli avversari, difendere meglio e riattaccare maggiormente in profondità”.

Contro il Milan, però, non basterà difendersi. “Dobbiamo dare la sensazione di poter fargli male”. Il tecnico vuole coraggio, anche contro un avversario di grande qualità. “Ci deve essere applicazione tattica, ma anche coraggio”. Una richiesta che vale anche per il reparto offensivo, chiamato a trasformare in gol le occasioni create. “Serve cinismo, la chiamiamo tutti cattiveria”.

Di Francesco si aspetta un Milan diverso rispetto alla scorsa stagione, più aggressivo e più posizionale. “Hanno giocatori di alto livello”, sottolinea, senza lasciarsi condizionare dalla recente sconfitta contro il Benfica.

Il centrocampo sarà uno dei duelli chiave: “Il centrocampo è la nostra anima”. Ilic è in crescita, mentre Berisha, Gandelman e Geubbels resteranno fuori. In mezzo al campo, però, il tecnico chiede un lavoro collettivo, perché “la fase difensiva si fa di squadra”.

E poi i terzini, sempre più coinvolti nella manovra ma senza perdere la priorità del ruolo. “La base è saper difendere”. Più partecipazione alla manovra, ma senza perdere di vista la priorità difensiva. Il riferimento è anche a Danilo Veiga, che può spingere e incidere in fase offensiva, ma senza dimenticare il proprio ruolo: “Non deve perdere il concetto del difensore anche se ha attaccato bene”. Una crescita che, per il tecnico, passa quindi dall’equilibrio tra le due fasi.