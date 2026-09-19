Sanità pugliese, liste d’attesa e RSA al collasso: i fragili restano senza risposte. Decaro vuole più soldi dal governo

PUGLIA – La sanità pugliese continua a mostrare crepe profonde e, per migliaia di famiglie, la sensazione è che il tempo delle promesse sia ormai abbondantemente scaduto. Liste d’attesa interminabili per visite ed esami, cittadini costretti a rivolgersi al privato pagando di tasca propria e altri che, semplicemente, rinunciano a curarsi. Ma è sul terreno dell’assistenza ai più fragili, a cominciare dalle RSA, che il sistema mostra una delle sue contraddizioni più dolorose: anziani non autosufficienti e persone affette da patologie degenerative possono attendere a lungo prima di trovare un posto, mentre le loro condizioni cliniche peggiorano e le famiglie restano sostanzialmente sole.

Il problema delle liste d’attesa nelle RSA non è nuovo. Già nel 2025 la Regione aveva approvato misure finalizzate proprio a ridurre i tempi di ingresso nelle Residenze sanitarie assistenziali e a favorire le dimissioni protette dagli ospedali dei pazienti non autosufficienti. Nel frattempo sono proseguite a rilento autorizzazioni, accreditamenti e rimodulazioni di posti letto in diverse strutture pugliesi, anche nel 2026, ma il nodo strutturale resta aperto. Dopo anni resta irrisolto il tema delle tariffe, che gli operatori del settore chiedono da tempo di adeguare ai costi reali dell’assistenza, mentre la politica continua a fare orecchio da mercante.

Il paradosso è che l’attesa non produce soltanto sofferenza sociale. Produce anche nuova pressione sugli ospedali: con i costi che salgono sempre di più. Un anziano fragile che non riesce ad accedere tempestivamente a una struttura residenziale può peggiorare, tornare al pronto soccorso, essere ricoverato oppure occupare più a lungo un posto letto ospedaliero perché manca una risposta territoriale adeguata. Il sistema, così, finisce per pagare due volte: prima rinviando l’assistenza appropriata, poi affrontando le conseguenze cliniche e organizzative del ritardo.

Neppure gli appelli pubblici sembrano essere riusciti finora a imprimere una svolta. Emblematico il caso della petizione promossa dalla figlia di una donna malata di Alzheimer, arrivata a raccogliere circa 100mila firme per chiedere risposte concrete sul fronte dell’assistenza ed RSA più accessibili per i meno abbienti. Un grido d’allarme che, almeno sul piano delle conseguenze immediate, non ha prodotto quella svolta attesa dalle famiglie. E mentre la politica continua a discutere, i mesi passano e per chi assiste quotidianamente un malato non autosufficiente ogni mese pesa come un macigno.

Il presidente della Regione Antonio Decaro, nel suo intervento alla Fiera del Levante, ha riconosciuto apertamente la gravità della situazione sanitaria: “Non userò mezzi termini. Preferisco guardare i problemi in faccia, analizzarli, provare a risolverli. E i problemi ci sono, e sono enormi”, ha detto, ricordando anche l’aumento dell’Irpef deciso per far fronte al disavanzo sanitario e ammettendo che, a fronte del sacrificio chiesto ai pugliesi, l’offerta sanitaria non è ancora migliorata quanto necessario. Decaro ha indicato tra gli obiettivi la riduzione delle liste d’attesa, la riorganizzazione dei pronto soccorso e una migliore presa in carico dei pazienti cronici.

Secondo i dati illustrati dallo stesso governatore, nella prima fase del piano regionale sarebbero state richiamate 250mila persone in attesa di una visita, di un esame o di un intervento e sarebbero state anticipate 160mila prestazioni. Decaro ha però riconosciuto che non basta e ha annunciato una seconda fase, insieme a controlli più stringenti sulle agende e sul fenomeno dei “no show”. Ha inoltre ricordato che nel 2025 sarebbero andati persi 80.612 appuntamenti a causa di utenti che non si sono presentati senza disdire.

Sono interventi che riguardano una parte importante dell’emergenza, ma rimane il grande capitolo dell’assistenza sociosanitaria. La stessa Regione censisce una rete articolata di RSA e centri diurni privati accreditati, segno del peso che questo settore ha nel sistema pugliese. Ma l’accreditamento delle strutture, da solo, non risolve il problema se i posti effettivamente contrattualizzati non sono sufficienti, se le tariffe non tengono il passo con i costi e se l’accesso continua a essere rallentato da graduatorie che lasciano le famiglie in attesa.

Decaro ha concluso il suo ragionamento sostenendo che “la sanità, oggi, ha bisogno di risorse straordinarie” e chiedendo al Governo maggiori finanziamenti, contestando contemporaneamente il percorso verso l’autonomia differenziata. Il problema, però, per chi attende una visita, per chi paga centinaia di euro nel privato o per chi cerca un posto in RSA per un genitore affetto da Alzheimer, resta drammaticamente concreto e immediato. Le risorse nazionali sono certamente una parte del problema, ma la domanda delle famiglie pugliesi è ormai un’altra: quanto ancora bisognerà aspettare perché le risposte già promesse diventino servizi realmente accessibili? Perché quando una lista d’attesa determina il peggioramento delle condizioni di un paziente fragile non siamo più soltanto davanti a una questione amministrativa. È un problema di diritto alla cura. E se politica e amministrazione non riusciranno a sciogliere il nodo delle tariffe, dei posti disponibili e dei tempi di accesso, non è escluso che ancora una volta siano i tribunali a essere chiamati a stabilire fino a che punto possa spingersi l’attesa prima di trasformarsi nella negazione di un diritto.