Alle Terme di Santa Cesarea entra nel vivo la stagione termale e si chiude con numeri da record quella del Caicco. + 15% l’albergo

SANTA CESAREA TERME – Alle Terme entra nel vivo la stagione dedicata alla salute e al benessere: è partita la stagione termale. L’offerta termale, da sempre fiore all’occhiello della struttura, sta registrando in queste settimane un grande fermento, confermando il ruolo centrale dello stabilimento nel panorama del turismo sanitario e del benessere del Salento. Le terapie inalatorie, i tradizionali e rinomati fanghi termali e i trattamenti specifici per la sordità rinogena si confermano le cure di punta del centro: sono già numerosissimi, infatti, i clienti che hanno prenotato il loro ciclo di cure per beneficiare delle straordinarie proprietà terapeutiche delle acque sulfuree locali.

Un patrimonio naturale che continua a rappresentare uno degli elementi distintivi di Santa Cesarea Terme e che, insieme alla professionalità del personale medico e sanitario, rende la struttura un punto di riferimento per chi sceglie di prendersi cura della propria salute attraverso percorsi termali qualificati. Ma l’esperienza a Santa Cesarea Terme non si esaurisce con l’aspetto puramente curativo. Intanto si chiude la stagione del Caicco con numeri da record e con una zona ristorazione che è c resciuta di qualità e ha fatto ogni weekend il tutto esaurito.

La splendida piscina solfurea, anche questa in crescita di presenze, invece, prosegue le sue attività, sfidando il calendario e prolungando la sua apertura anche fuori dalla tradizionale stagione estiva. La suggestiva vasca a sfioro sul mare, incorniciata da un panorama mozzafiato, è pronta a regalare ai suoi ospiti indimenticabili giornate all’insegna del totale relax, dove il caldo tepore del sole, l’incanto del mare e i benefici dell’acqua termale si fondono in un’esperienza unica. Settembre e l’inizio dell’autunno, del resto, rappresentano uno dei momenti più affascinanti per vivere Santa Cesarea: il clima resta mite, il mare conserva tutto il suo fascino e la minore pressione turistica consente di godere pienamente della bellezza della costa e dei servizi offerti dalle Terme.

In un’ottica strategica di destagionalizzazione dei flussi turistici, l’Albergo Palazzo – l’elegante struttura ricettiva annessa alle Terme – si proietta con entusiasmo verso i prossimi mesi, lanciando nuovi pacchetti autunnali e segnando una crescita del 15 per cento. L’obiettivo è quello di offrire un’accoglienza su misura per diverse tipologie di ospiti: da chi soggiorna per seguire comodamente i cicli di cure termali, agli amanti della bassa stagione che desiderano godere appieno e senza folla della bellezza paesaggistica e architettonica di Santa Cesarea. Un’attenzione particolare e inedita è rivolta inoltre ai camminatori e agli appassionati di trekking, un target turistico sempre più importante, attento al turismo “slow” e fortemente presente sul territorio salentino in questo periodo dell’anno.

La volontà è quella di costruire un’offerta sempre più integrata, capace di coniugare cure termali, prevenzione, benessere, ospitalità, mare, natura e scoperta del territorio. Un modello che punta a rendere Santa Cesarea una destinazione attrattiva non soltanto nei mesi centrali dell’estate, ma lungo un arco temporale sempre più ampio, valorizzando al massimo le potenzialità di una località che può contare su risorse naturali e paesaggistiche di straordinario valore.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questa fase della nostra stagione termale, i numeri delle prenotazioni per i cicli curativi ci confermano la fiducia che i clienti ripongono nella qualità dei nostri servizi medici e nelle proprietà uniche delle nostre acque”, dichiara la Direzione delle Terme di Santa Cesarea. “Tuttavia, il nostro sguardo è rivolto al futuro e alla valorizzazione del territorio 365 giorni l’anno. La decisione di prolungare l’apertura della nostra magnifica piscina solfurea a sfioro e il lancio dei nuovi pacchetti autunnali dell’Albergo Palazzo rispondono a una precisa strategia: destagionalizzare l’offerta. Vogliamo dimostrare che Santa Cesarea Terme è la meta ideale anche in autunno, non solo per chi cerca la salute, ma anche per i viaggiatori amanti della tranquillità e per i camminatori, che in questo periodo trovano lungo le nostre coste il clima perfetto e sentieri panoramici di inestimabile bellezza”.

“Il turismo termale rappresenta una grande opportunità di crescita per Santa Cesarea e per tutto il Salento – sottolinea il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi – Le nostre Terme sono un autentico tesoro, che ogni anno stiamo cercando di valorizzare sempre di più, ampliando l’offerta e mettendo a disposizione degli ospiti nuovi servizi sanitari e di benessere. Oggi possiamo offrire un’esperienza che va oltre la singola cura termale e che unisce prevenzione, salute, relax, accoglienza e qualità del soggiorno. È questa la direzione sulla quale vogliamo continuare a investire”.

“Questo, inoltre, è uno dei periodi più belli per vivere Santa Cesarea e il Salento”, prosegue il presidente. “Le temperature sono ancora piacevoli, il mare è meraviglioso e si può trascorrere una giornata tra spiaggia, piscina solfurea, trattamenti termali e percorsi di benessere. È proprio questa integrazione tra mare, salute, natura e servizi a rendere unica la nostra proposta. Le Terme possono contribuire concretamente ad allungare la stagione turistica e a creare nuove occasioni di sviluppo per l’intero territorio”.

“Il nostro obiettivo – conclude il presidente – è continuare a far crescere una realtà che appartiene al patrimonio del Salento e che può diventare sempre più un volano economico e turistico per tutta l’area. Investire sulle Terme significa investire sul turismo della salute, sul benessere, sulla destagionalizzazione e sulla capacità del territorio di offrire servizi di qualità durante tutto l’anno. Santa Cesarea ha tutte le caratteristiche per essere una destinazione di riferimento nel turismo termale, sanitario e del benessere, e intendiamo valorizzare fino in fondo questo enorme potenziale”.