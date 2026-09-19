Controlli estivi sulle case vacanza: la Guardia di Finanza scopre oltre 700mila euro di affitti in nero

SALENTO – Oltre 700mila euro di redditi del tutto occultati al Fisco nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive. È il bilancio consuntivo delle attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce al termine della stagione estiva, nell’ambito di un piano mirato al contrasto dell’evasione fiscale e dell’abusivismo nel comparto turistico.

L’operazione, nata dal monitoraggio economico del territorio e da specifiche analisi di rischio, ha passato al vaglio la posizione di numerosi contribuenti in tutta la provincia, con un’attenzione particolare rivolta al capoluogo e alle località balneari a più alta densità di visitatori.

L’esame della documentazione acquisita e i successivi accertamenti bancari condotti dai militari hanno fatto emergere un sistema diffuso di omessa dichiarazione dei proventi ricavati dalla locazione di ville di pregio, masserie, bed & breakfast e appartamenti vacanza.

Gli esiti dei controlli confermano l’impegno delle Fiamme Gialle nella lotta all’economia sommersa in un settore chiave per l’economia salentina, con l’obiettivo di tutelare le casse pubbliche e ripristinare condizioni di concorrenza leale a salvaguardia degli operatori che operano nel rispetto delle regole.