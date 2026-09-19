La lite, poi l’aggressione ai danni dei carabinieri: arrestato medico del 118 del Fazzi. La difesa: “C’è stata una colluttazione”

VEGLIE (Lecce) – Spesso vittime di minacce e aggressioni negli ospedali, in questo caso, i ruoli si invertono e un medico indossa i panni dell’aggressore: peraltro scagliandosi contro alcuni carabinieri. Un medico in servizio al 118 di Lecce, di 48 anni, nella serata di giovedì, è finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, l’uomo si trovava in un pub, in via San Biagio, a Veglie, quando quando, per circostanze da chiarire, avrebbe iniziato una discussione con alcuni avventori.

Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata e il professionista avrebbe sfogato la propria rabbia mettendo a soqquadro il pub. Vano si sarebbe rivelato l’intervento del titolare che ha cercato di placare il medico, descritto ormai fuori di sé e ingestibile e arrivato persino a brandire un casco da motocilista. Inevitabile, a quel punto, l’arrivo dei carabinieri. Sul posto sono confluite diverse gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. Ma neppure davanti agli uomini in divisa, il medico è ritornato sui suoi passi. Anzi.

Il clima è diventato ancora più incandescente. Il professionista, infatti, si sarebbe scagliato contro alcuni carabinieri rimasti leggermente feriti. Solo dopo qualche minuto i militari sono riusciti a fermare il medico che, su disposizione della pm di turno Simona Rizzo, è stato arrestato e confinato ai domiciliari con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di sabato, il professionista è comparso davanti al giudice monocratico Andrea Giannone per il giudizio direttissima. L’avvocata Alessandra Viterbo, legale del medico, ha richiesto un termine a difesa, fissato per il 25 settembre. L’arresto è stato convalidato e il medico rimane ai domiciliari. Sulla ricostruzione, però, ci sarebbero alcuni coni d’ombra: “Dopo circa mezz’ora il medico è rientrato nel pub – spiega il suo legale – e c’è stata una colluttazione reciproca con il carabiniere e con il proprietario del locale. In quei frangenti anche il medico è rimasto ferito e mi riservo di produrre documentazione sanitaria per cercare di far derubricare il reato in lesioni”.