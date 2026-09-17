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Domenica 20 settembre a Bagnolo del Salento va in scena “Berny. Il coraggio di avere paura” per “Crita. festival delle arti”

Domenica 20 settembre per "Crita, festival delle arti", rassegna itinerante dedicata allo spettacolo dal vivo a cura della cooperativa Ventinovenove, va in scena lo spettacolo per grandi e piccini "Berny. Il coraggio di avere paura"

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